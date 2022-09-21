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«Сиссофт» предложит бизнесу отечественные решения AlterOS и AlterOffice для замены зарубежных систем

«Сиссофт» заключил партнерское соглашение с разработчиком ГК «Алми» о поставках российской операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice. Решение может заменить продукты Microsoft.

AlterOS совмещает в себе преимущества Windows, MacOS и Linux и предназначена для крупного и среднего бизнеса, а также для компаний с госучастием.

AlterOffice предназначен для работы с офисными документами, почтой, таблицами и презентациями. Продукт полностью выполняет требования российского законодательства, предусмотрена интеграция с популярными программными решениями.

«Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и технической совместимости с широким спектром программных продуктов и оборудования решения "Алми" составляют достойную конкуренцию продуктам российских и зарубежных вендоров. Офисный пакет AlterOffice и операционная система AlterOS позволит нашим клиентам из самых разных отраслей эффективно решать повседневные рабочие задачи и успешно реализовать государственную стратегию импортозамещения иностранных продуктов», — сказал Владимир Трифонов, менеджер по развитию инфраструктурных решений компании «Сиссофт».

AlterOS и AlterOffice входят в Единый реестр отечественного ПО, операционная система сертифицирована ФСТЭК. Согласно соглашению о партнерстве, «Сиссофт» будет поставлять ОС в трех видах: AlterOS Desktop, AlterOS Server и AlterOS Center. Все три версии интегрируются с большинством периферийных устройств, офисных приложений и программ, используемых в инфраструктуре компаний. Поставляемый пакет офисных приложений AlterOffice включает в себя наборы компонентов для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями, почтовый клиент, файловый менеджер, календарь и контакты. Продукт представлен также в трех редакциях Standard, Business и Professional.

«Сотрудничество с таким сильным партнером и поставщиком ПО как «Сиссофт» поможет усилить конкуренцию отечественных ОС на рынке и позволит нам предложить российским компаниям еще больше возможностей для того, чтобы не зависеть от импортных продуктов, — сказал Иван Гондюл, менеджер по работе с ключевыми партнерами «Алми». — AlterOS и AlterOffice быстро устанавливаются на большом количестве персональных компьютеров, легко администрируется и включает в себя систему управления рабочими станциями СУРС — аналог групповых политик Microsoft».

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