CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация Инфраструктура ИТ в банках ИТ в госсекторе Импортонезависимость Техника
|

В облаке Cloud появилось 100 000 новых ядер для бизнес-задач клиентов

В то время как зарубежные облачные провайдеры приостанавливают свою работу в России, российские увеличивают объем мощностей. Компания Cloud предоставила пространство для свежих идей своих клиентов — добавила 100 000 новых ядер в облачной ИТ-инфраструктуре.

Ядра отвечают за уровень производительности и скорость работы сервисов. Например, если вам нужно разработать приложение для мониторинга доставок и грузоперевозок на 5 000 клиентов, то вы используете примерно 32 ядра для обработки данных. При успешном развитии проекта объем ресурсов будет расти и понадобится уже 200-300 ядер. С провайдером вы можете без проблем наращивать мощности в облаке и увеличивать производительность с учётом задач.

Как легко мигрировать в облако, если вы ещё не там?

Как и с любым переездом, с миграцией в облако всё может превратиться в хаос, если заранее не составить чёткий план: стоит начать со стратегии, провести анализ IT-ресурсов и составить дорожную карту. Однако лучше всего сначала обратиться к экспертам. Они проконсультируют по конкретному запросу, помогут составить план миграции и посоветуют автоматические сервисы для удобного переезда. Подробнее о миграции в российское облако расскажет пресейл-архитектор платформы Advanced в Cloud Алексей Распопов на конференции CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая пройдет 15 сентября 2022 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Иностранные мессенджеры больше не нужны? Для российской ОС «Аврора» выпущен сервис «Колибри-SIP»

ИТ-компания требует от госведомства 370 млн оплаты за работу. Ведомство отнекивается, ссылаясь на 86 найденных ошибок

Москвичам не выдают водительские права и госномера автомобилей. В ИТ-системах ГИБДД масштабный сбой

Softline за $15 млн купила крупного партнера Microsoft

SAP взвинчивает цены. ERP-гиганту не хватает денег из-за инфляции

«Мой офис» крупно обновился. Веб-редакторы можно встраивать в сторонние системы

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Паровые пылесосы для дома: что это и как выбрать лучший

Родительский контроль на компьютере: выбираем софт для защиты детей

Лучшие компьютерные кресла до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Мамонты, подвиньтесь — ученые знают, как воскресить вымершего тасманийского волка

Тончайшие лазеры обнаружили кусок земной коры возрастом 4 миллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: самые мощные телескопы на Земле и за ее пределами
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября