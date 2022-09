Состоялся первый релиз российской платформы управления качеством Test IT PRO

ИТ-сервисная компания IBS и российский разработчик системы управления тестированием Test IT выпустили совместный продукт — универсальную платформу для управления качеством Test IT PRO. Об этом CNews сообщили представители IBS.

Test IT PRO позволяет в едином цифровом пространстве управлять основными видами тестирования — ручным функциональным, автоматизированным и нагрузочным. В качестве ее базовой технологической платформы использована российская система управления тестированием Test IT Enterprise. С ее помощью можно управлять ручным и автоматизированным тестированием, начиная от планирования работы и ведения тестовой документации до выполнения тестирования и анализа результатов, касающихся качества программного продукта. Ключевые модули экосистемы — Load IT для управления нагрузочным тестированием и Qual IT для создания рабочего места разработчика автотестов — созданы партнерскими центрами компании IBS на базе инновационного центра «Сколково».

Платформа Test IT PRO призвана помочь крупным российским B2G- и B2B-компаниям с собственными центрами разработки цифровых продуктов эффективно решать задачи, связанные с обеспечением их качества. Она упрощает коммуникацию между командами тестирования и разработки, позволяет эффективно распределять проектную нагрузку, наладить и унифицировать процессы и метрики. Кроме того, платформа Test IT PRO способна обеспечить технологическую независимость значительной части инструментов разработки и тестирования.

Константин Курдюмов, директор отделения собственных платформ IBS: «Использование Test IT PRO поможет бизнесу ускорить выпуск новых программных продуктов и обновлений в несколько раз, сократив издержки на time to market, обеспечит прозрачность отчетности по проведенному тестированию и качеству выпускаемых релизов, улучшит взаимодействие и упростит онбординг новых членов в командах обеспечения качества».

«Test IT PRO — не просто система управления тестированием, это экосистема российских программных продуктов для решения любых задач поддержки и контроля качества продукции, объединенная одним брендом. Благодаря соответствующей экспертизе мы с IBS точно знаем, как решить максимальное количество конкретных прикладных и узконаправленных задач. Например, по разработке автоматизированных тестов напрямую из системы, тестированию производительности, интерфейсов и многих других. Поэтому мы объединились, чтобы создать первую российскую цифровую экосистему управления качеством на всех стадиях жизненного цикла SDLC», — сказал Евгений Хафизов, основатель Test IT.

«Мы видим развитие Test IT PRO именно как экосистемы управления качеством в глобальном смысле. Впереди ряд задач, которые формально не входят в контур тестирования, например, касающиеся качества бизнес-процессов, качества данных, работы команд и многого другого, — отметил Павел Эйделанд, управляющий партнер сегмента «Разработка и тестирование» в IBS. — Мы рассчитываем, что платформа Test IT PRO будет постоянно расширять функциональность. Безусловно, это вопрос будущего, вопрос развития, которое возможно только в режиме экосистемы и в рамках надежного стратегического и технологического партнерства».

IBS решает задачи в сфере стратегического развития и повышения операционной эффективности, оказывая услуги в области оптимизации бизнес-процессов, создания систем управления, управления данными, анализа и моделирования, разработки, тестирования и сопровождения программного обеспечения, создания вычислительных центров и систем хранения и аутсорсинга обеспечивающих бизнес-процессов.

Test IT — компания-разработчик системы управления тестированием программных продуктов, объединяющей ручное и автоматизированное тестирование и отображающей всю отчетность по метрикам качества в одном интерфейсе. Решение включено в Реестр отечественного ПО Минкомсвязи РФ. Компания Test IT, основанная в 2019 г., входит в ассоциацию «Руссофт», является партнером INNOPOLIS, резидентом «Сколково» и членом АРПП.