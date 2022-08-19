«Росэлектроника» показала ИТ-систему, способную отражать до 8 млн кибератак в сутки

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» продемонстрировал работу отечественной системы противодействия кибератакам «Форпост». Ресурсы системы позволяют отражать до 8 млн компьютерных атак в сутки. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники».

Решение, созданное специалистами концерна «Автоматика» (входит в холдинг «Росэлектроника»), обеспечивает информационную безопасность и защиту от компьютерных атак на государственные и корпоративные информационные системы, автоматизированные системы управления производственными и технологическими процессами.

«Форпост» способен осуществлять контроль целостности ресурсов, создавать журнал отчетов и системных сообщений, инвентаризировать программное обеспечение, сообщать о нестабильности работы комплекса технических средств.

«Система “Форпост” соответствует всем нормативным требованиям регуляторов в части информационной безопасности и может быть адаптирована под нужды заказчиков. На сегодняшний день решение уже успешно применяется в интересах государственных структур», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

Также система «Форпост» установлена на испытательном стенде «Безопасный город», созданном по заказу МЧС России. Испытательный стенд создан в рамках выполнения НИОКР МЧС России по разработке единых стандартов для развития АПК «Безопасный город». Он позволяет моделировать сценарии реагирования на различные виды угроз, отрабатывать алгоритмы межведомственного взаимодействия, а также повысить эффективность и скорость принятия решений при возникновении чрезвычайных ситуаций.

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«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный Центр Информатизации (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тысяч человек. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 г. отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.