Treolan стала официальным дистрибьютором НТЦ ИТ РОСА

Treolan (входит в группу «Ланит») объявляет о начале поставок программных продуктов российского разработчика системного и инфраструктурного ПО НТЦ ИТ РОСА.

Согласно контракту, партнерам Treolan теперь доступны все программные решения РОСА, предназначенные для использования как государственными, так и коммерческими предприятиями и организациями. Продуктовая линейка компании включает в себя две ветки операционных систем — РОСА «Хром» и «Кобальт», а также систему виртуализации ROSA Virtualization. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

РОСА «Хром» — ОС для оснащения рабочих мест без специальных требований к информационной безопасности. Основана на собственном, полностью отечественном дистрибутиве, репозитории и среде сборки. РОСА «Кобальт» — универсальная операционная система общего назначения. Она подходит для рабочих мест пользователей в корпоративной среде, где важна защита информации, и включает версию, сертифицированную ФСТЭК.

Обе системы выпускаются как в десктопном, так и в серверном варианте и включены в единый реестр отечественного ПО Минцифры России.

ROSA Virtualization (входит в реестр ПО Минцифры) — решение, объединяющее полнофункциональную платформу управления средой виртуализации и систему виртуализации. Позволяет развернуть корпоративный виртуализованный центр обработки данных «из коробки» всего за несколько часов. Поддерживает более десяти тысяч виртуальных машин и может применяться в ЦОД как частных компаний, так и государственных органов или предприятий.

Для организации безопасного удаленного доступа сотрудников к ИТ-инфраструктуре разработан Live-дистрибутив РОСА «Барий». Он предназначен для строгой двухфакторной аутентификации, электронной подписи и шифрования данных для удаленного доступа в сеть и информационные системы. Решение также обеспечивает возможность безопасного хранения пользовательских данных, приложений и настроек.

Михаил Деревянкин, менеджер по продукции Treolan: «Подписание дистрибьюторского соглашения позволит нам предлагать партнерам актуальные решения в области системного ПО. Программное обеспечение вендора включено в реестр отечественного ПО. Устанавливать его можно как на персональные компьютеры, так и серверы и ЦОДы, что позволяет добавлять решения НТЦ ИТ РОСА в проекты широкому кругу заказчиков, закрывая потребности в операционных системах».

Олег Карпицкий, генеральный директор НТЦ ИТ РОСА: «Мы уверены, что партнерство будет способствовать росту бизнеса наших компаний и всей партнерской сети Treolan за счет предложения заказчикам востребованных отечественных программных продуктов РОСА».

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Компания Treolan начала свою историю в 1990 году как подразделение дистрибуции компании «Ланит». Сегодня это широкопрофильный ИТ-дистрибьютор. Партнерская сеть Treolan насчитывает свыше 3000 компаний, сосредоточенных в 250 городах России.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.

«Научно-технический центр информационных технологий РОСА» создан Леонидом Рейманом в 2010 г. Сейчас это многопрофильный российский разработчик системного программного обеспечения. Программная платформа компании включает разнообразные операционные системы на базе собственного Linux-дистрибутива, среду виртуализации, инфраструктурные сервисы, защищенные приложения, которые полностью соответствуют требованиям отечественного законодательства.