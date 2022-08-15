CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Техника
|

В Обнинске появились первые умные автобусы

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о реализации первого этапа проекта умного общественного транспорта в Обнинске Калужской области. Компания обеспечила десять автобусов интеллектуальными приборами и датчиками, которые помогают повысить безопасность и комфорт общественного транспорта: отслеживать скорость движения и местоположение, поведение водителя, кондуктора и пассажиров с помощью видеонаблюдения, оплачивать проезд самостоятельно, бесконтактным способом. В новых автобусах теперь есть цифровые дисплеи и экраны, а также голосовое оповещение пассажиров – они рассчитаны, в том числе, на людей с ограниченными возможностями. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Десять комфортных и безопасных цифровых автобусов СИМАЗ уже перевозят пассажиров по маршрутам № 18 и 19 – это первая партия умного транспорта в Обнинске, которую МТС оснастила современными приборами и датчиками. И уже приступила к работам по оснащению еще 36 транспортных средств большой вместимости – МАЗов и НЕФАЗов.

Цифровые технологии, которые МТС внедрила в общественный транспорт города, призваны в первую очередь повысить безопасность и комфорт пассажиров. Например, фиксировать, не превышает ли водитель скорость движения, где находится сейчас автобус и точно ли он придерживается маршрута, теперь можно с помощью установленных тахографов и систем GPS ГЛОНАСС, которые в режиме реального времени собирают информацию и автоматически регистрируют параметры движения.

Для того чтобы отследить, закончили ли пассажиры высадку или посадку и можно ли закрыть двери салона, МТС установила в автобусах систему видеонаблюдения. Она также поможет предотвратить конфликты, карманные кражи, случаи вандализма и теракты. Водитель может выбрать и отсмотреть на мониторе изображение с определенной камеры, а если нужно, то воспользоваться тревожной кнопкой – оповещение мгновенно поступит в единую систему мониторинга транспорта города. В случае ДТП запись с камер видеонаблюдения поможет оценить действия водителя, его профессиональный навык вождения, действия кондуктора и выявить виновных в происшествии.

Кроме того, для комфорта пассажиров и уменьшения риска заражения инфекционными заболеваниями в каждом из десяти автобусов теперь установлены приборы для бесконтактной оплаты проезда – валидаторы расположены на поручнях в разных частях салона. Количество оплативших проезд пассажиров цифровая система соотносит с данными контроля пассажиропотока: при входе и выходе в автобусы специальные датчики собирают информацию, сколько людей зашло в салон и вышло из него.

Для удобства пассажиров, в том числе, людей с ограниченными возможностями, МТС установила на автобусах аудиокомплексы и цифровые дисплеи, информационные текстовые табло, которые одновременно с голосовым оповещением информируют об остановках, показывают дату, время, курс валют в режиме реального времени, а также важные сообщения от МЧС, МВД, объявления и социальные ролики.

«Мы создаем и внедряем цифровые технологии как раз для того, чтобы они решали наболевшие социальные проблемы, упрощали нашу жизнь, делали ее безопасной и комфортной. Добираться до работы в просторном, чистом автобусе и не испытывать стресс, путешествовать в транспорте, где не нужно спрашивать у людей, какая следующая остановка, отправлять на автобусе ребенка в музыкальную школу и не беспокоиться о его безопасности – для крупных мегаполисов это норма жизни, а для жителей Обнинска – новые и приятные привычки, которые формируются уже сейчас благодаря умному транспорту», – сказал директор филиала МТС в Калужской области Сергей Егошин.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews FORUM 2022: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется

Санкциям вопреки. В магазине приложений для iPhone появился полноценный аналог «Сбербанк онлайн»

Внедрение российских ОС в школы и вузы ускорилось в 6 раз

ИТ-компания Потанина открыла направление горнодобывающих ИТ. Идет набор полусотни специалистов

Сбербанк может избавиться от подразделения по разработке умных гаджетов

Власти выделили 400 млн руб. на ИИ для мониторинга посадок

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие зубные щетки с управлением со смартфона: выбор ZOOM

Бьют рекорды: смартфоны с большим объемом оперативной памяти

Лучшие сплит-системы до 20 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Спелеологи нашли капсулу времени в старой шахте

Нейросеть-сомелье успешно тестирует вина и требует так же мало энергии, как человеческий мозг

Оптический наномотор преобразует свет в энергию
Показать еще