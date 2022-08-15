В Обнинске появились первые умные автобусы

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о реализации первого этапа проекта умного общественного транспорта в Обнинске Калужской области. Компания обеспечила десять автобусов интеллектуальными приборами и датчиками, которые помогают повысить безопасность и комфорт общественного транспорта: отслеживать скорость движения и местоположение, поведение водителя, кондуктора и пассажиров с помощью видеонаблюдения, оплачивать проезд самостоятельно, бесконтактным способом. В новых автобусах теперь есть цифровые дисплеи и экраны, а также голосовое оповещение пассажиров – они рассчитаны, в том числе, на людей с ограниченными возможностями. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Десять комфортных и безопасных цифровых автобусов СИМАЗ уже перевозят пассажиров по маршрутам № 18 и 19 – это первая партия умного транспорта в Обнинске, которую МТС оснастила современными приборами и датчиками. И уже приступила к работам по оснащению еще 36 транспортных средств большой вместимости – МАЗов и НЕФАЗов.

Цифровые технологии, которые МТС внедрила в общественный транспорт города, призваны в первую очередь повысить безопасность и комфорт пассажиров. Например, фиксировать, не превышает ли водитель скорость движения, где находится сейчас автобус и точно ли он придерживается маршрута, теперь можно с помощью установленных тахографов и систем GPS ГЛОНАСС, которые в режиме реального времени собирают информацию и автоматически регистрируют параметры движения.

Для того чтобы отследить, закончили ли пассажиры высадку или посадку и можно ли закрыть двери салона, МТС установила в автобусах систему видеонаблюдения. Она также поможет предотвратить конфликты, карманные кражи, случаи вандализма и теракты. Водитель может выбрать и отсмотреть на мониторе изображение с определенной камеры, а если нужно, то воспользоваться тревожной кнопкой – оповещение мгновенно поступит в единую систему мониторинга транспорта города. В случае ДТП запись с камер видеонаблюдения поможет оценить действия водителя, его профессиональный навык вождения, действия кондуктора и выявить виновных в происшествии.

Кроме того, для комфорта пассажиров и уменьшения риска заражения инфекционными заболеваниями в каждом из десяти автобусов теперь установлены приборы для бесконтактной оплаты проезда – валидаторы расположены на поручнях в разных частях салона. Количество оплативших проезд пассажиров цифровая система соотносит с данными контроля пассажиропотока: при входе и выходе в автобусы специальные датчики собирают информацию, сколько людей зашло в салон и вышло из него.

Для удобства пассажиров, в том числе, людей с ограниченными возможностями, МТС установила на автобусах аудиокомплексы и цифровые дисплеи, информационные текстовые табло, которые одновременно с голосовым оповещением информируют об остановках, показывают дату, время, курс валют в режиме реального времени, а также важные сообщения от МЧС, МВД, объявления и социальные ролики.

«Мы создаем и внедряем цифровые технологии как раз для того, чтобы они решали наболевшие социальные проблемы, упрощали нашу жизнь, делали ее безопасной и комфортной. Добираться до работы в просторном, чистом автобусе и не испытывать стресс, путешествовать в транспорте, где не нужно спрашивать у людей, какая следующая остановка, отправлять на автобусе ребенка в музыкальную школу и не беспокоиться о его безопасности – для крупных мегаполисов это норма жизни, а для жителей Обнинска – новые и приятные привычки, которые формируются уже сейчас благодаря умному транспорту», – сказал директор филиала МТС в Калужской области Сергей Егошин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.