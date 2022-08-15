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Docrobot обновили платформу электронного документооборота

В последней версии платформы Docrobot пользователи смогут осуществлять поиск сразу нескольких документов, а также массово фильтровать и подписывать прайс-листы.

Новые возможности платформы делают работу более удобной и эффективной, а также помогают сэкономить время на обработке большого количества документов.

Массовый поиск позволяет находить сразу несколько документов любого типа по номеру. Теперь, чтобы провести сверку документов с контрагентом, достаточно ввести определенный набор цифр, и платформа выведет все заказы с нужным номером.

Также появились новые опции для поставщиков, работающих с X5 Group — фильтр по прайс-листам и массовое подписание. Фильтрация позволяют поставщику мгновенно находить все документы, которые ожидают подписания или отправлены в адрес торговой сети. Статусы подсвечивают, на какой стадии документ: подписан поставщиком, отклонен сетью, ожидает подписания со стороны заказчика или подписан обеими сторонами. Если несколько прайс-листов от X5 ожидают подписания, поставщик сможет поставить подписи на всех документов одной кнопкой. Количество ручных действий сокращается, а документооборот становится быстрее и прозрачнее.

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Docrobot — международный разработчик SaaS-сервисов и Enterprise-решений для B2B- и B2G-взаимодействия. Docrobot разрабатывает B2B-сервисы в области электронного документооборота и интеграции (EDI, ЮЗЭДО, внутренний ЭДО, ЭТрН и др.), а также B2G-сервисы, которые обеспечивают взаимодействие с ФГИС «Меркурий», ГИС МТ.

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