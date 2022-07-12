«Акстим» (ex-Accenture) перенесла маркетинг IDS Borjomi Russia в «Яндекс.облако»

Специалисты ООО «Акстим» (ex-Accenture) реализовали бесшовную миграцию платформы для анализа промо-активностей из облака иностранного сервис-провайдера для IDS Borjomi Russia, российского подразделения IDS Borjomi International. Это позволит IDS Borjomi Russia продолжать использовать ранее внедренное решение NRM с полной гарантией безопасности процессов и данных. Об этом CNews сообщили представители «Акстим».

Платформа Net Revenue Management (NRM) была разработана «Акстим» (тогда команда работала под брендом Accenture) для IDS Borjomi Russia в 2021 г. Это оригинальное решение на базе машинного обучения и big data технологий, которое позволяет аналитикам бренда прогнозировать и рассчитывать фактическую эффективность промо-активностей на розничном рынке.

На базе NRM-платформы маркетологи IDS Borjomi Russia могут согласовывать промо на всех уровнях, вести расчет ROI, строить отчетность и визуализировать данные, а также выполнять план-факт анализ и быстрый аудит любых рекламных активностей. Гибкость архитектуры платформы (используются решения с открытым кодом) помогает тестировать гипотезы и повышать точность и результативность маркетинговых акций.

Поскольку NRM-платформа использует большие данные, оптимальной средой вычислений для нее является облако. Ранее платформа работала в облаке американского сервис-провайдера AWS, но с начала марта 2022 г. он приостановил обслуживание клиентов в России и Белоруссии. IDS Borjomi Russia потребовалась быстрая и бесшовная миграция платформы в российское облако.

Всего за несколько недель специалисты «Акстим» помогли IDS Borjomi Russia развернуть Dev/Prod Kubernetes кластеры в «Яндекс.облаке», настроить Gitalb CI\CD (непрерывную интеграцию и доставку), логирование, мониторинг системы (FluentBit, Yandex Cloud Logging, «Яндекс мониторинг»). Было проведено тестирование NRM-платформы в «Яндекс.облаке», а также обновлена техническая документация.

«Особенность проекта заключается в переносе так называемых «управляемых сервисов». Такие сервисы не нужно самостоятельно разворачивать, их обслуживание берет на себя облачный провайдер, достаточно лишь выбрать подходящие параметры. У разных провайдеров список таких управляемых сервисов и их реализация может отличаться», — отметил Антон Меркулов, директор по развитию направления продвинутой аналитики ООО «Акстим» (ex-Accenture).

По его словам, связанные с этим сложности удалось решить. Например, процесс автоматизации сборки приложения в AWS было невозможно перенести в «Яндекс.облако» в неизменном виде. Команде пришлось разворачивать Gitalb и переписывать процесс CI\CD.

«Дополнительно надо учитывать, что некоторые сервисы “Яндекс.облака” находятся в режиме preview. Нужно быть готовым, что во время переноса функционала могут возникнуть трудности, которые потребуют дополнительных временных затрат», — сказал Дмитрий Бородовицын, руководитель отдела по управлению ИТ-продуктами IDS Borjomi Russia.

В результате миграция в новое облако прошла всего за один месяц. Для компании было важно как можно скорее провести миграцию на новую платформу и подключить к ней всех пользователей.

В будущем партнерами планируется объемное развитие NRM-решения: добавление новых каналов дистрибуции, добавление факторов в текущую ML модель, кастомизация решения для лучшей интеграции с крупнейшими ритейлерами и другие улучшения функциональности.

12 апреля 2022 года компания Accenture объявила о полной передаче российской части бизнеса локальному руководству. Новая консалтинговая технологическая компания будет полностью независимой от международной сети Accenture. В настоящее время команда работает над созданием нового бренда на отечественном рынке.