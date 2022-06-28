Государство компенсирует 50% стоимости перехода на кадровый ЭДО для малого и среднего бизнеса

Производитель системы кадрового электронного документооборота (КЭДО) HRlink получил грант Российского фонда развития информационных технологий. Теперь малый и средний бизнес сможет приобретать HRlink вдвое дешевле — 50% стоимости лицензий будет компенсировать государство. Благодаря этому ускорится цифровизация отечественных СМБ-компаний. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) реализует программу поддержки СМБ-компаний в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Получить льготу могут предприятия, входящие в Единый реестр малого и среднего предпринимательства, с годовым доходом до 2 млрд руб. и числом сотрудников до 250 человек.

По условиям программы государство субсидирует 50% стоимости лицензий на российское облачное ПО, которое прямо влияет на эффективность бизнеса: повышает производительность, улучшает качество работы, снижает издержки. В перечень необходимых для СМБ-компаний продуктов, согласно РФРИТ, входит электронный документооборот.

HRlink — сервис кадрового электронного документооборота, позволяющий оформлять онлайн все разрешенные законодательством документы в сфере HR: трудовые договоры, заявления на отпуск, больничные листы и многие другие. Их можно подписывать с компьютера или мобильного устройства с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП) или учетной записи на сайте госуслуг.

Переход на безбумажный кадровый документооборот поможет компаниям экономить сотни тысяч рублей в год за счет сокращения расходов на бумагу, печать, доставку и хранение документов: сейчас каждый бумажный лист обходится предприятиям примерно в 9 руб.. Одновременно снизятся сроки оформления кадровой документации и нагрузка на HR-специалистов. Благодаря программе господдержки средний и малый бизнес сможет приобретать лицензии на HRlink за полцены — 500 руб. в год на человека. Для компаний закупка ПО ничем не отличается от обычной: ни с точки зрения процессов, ни с точки зрения необходимых документов.

«Получение гранта РФРИТ позволит нам выйти на относительно новый для нас рынок малого и среднего предпринимательства. HRlink востребована преимущественно крупными компаниями численностью от 500 человек — для них очевидна финансовая выгода от внедрения решений кадрового электронного документооборота. Однако с резким ростом цен на бумагу и другие расходные материалы, а также с популяризацией удаленной работы, мы замечаем растущий спрос на КЭДО со стороны небольших предприятий. Господдержка позволит им быстрее перейти на электронное кадровое делопроизводство и начать оцифровывать процессы в HR», — сказал Дмитрий Махлин, директор по развитию HRlink.

В компании прогнозируют, что к концу 2022 г. около 15% пользователей HRlink будет относиться к субъектам малого и среднего предпринимательства.

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HRlink позволяет полностью перейти на цифровой документооборот с сотрудниками, формировать, подписывать и хранить электронные кадровые документы. Сервис автоматизирует рутинные операции кадрового делопроизводства и управления трудовыми отношениями, обеспечивает экономию на доставке и хранении документов, защиту от рисков потери документов.