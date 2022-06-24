CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Техника
|

Ramax Group предложит рынку HRM-систему на базе решений Goodt

Системный интегратор Ramax Group и платформа Goodt (входит в группу «Ланит») объявили о сотрудничестве с перспективой создания центра компетенций. Клиенты партнеров получат возможность использовать широкий портфель инструментов для цифровизации процессов управления персоналом. Об этом CNews сообщили представители Ramax Group.

Платформа Goodt удовлетворяет потребности руководителей, рядовых сотрудников, ИТ- и HR-директоров в части автоматизации процессов управления персоналом. Она оптимизирует планирование и распределение ресурсов на основе загрузки сотрудников. Система помогает повысить их лояльность, а как следствие, улучшает качество сервиса. Low-code платформа легко интегрируется в ИТ-инфраструктуру.

«Поскольку продукты Goodt активно используют крупнейшие предприятия из сферы ИТ- и телеком-отрасли, ритейла и общественного питания, мы видим потенциал расширения этого опыта, – сказал вице-президент по продажам и маркетингу Ramax Group Дмитрий Буленков. – Мы планируем использовать весь функционал системы для реализации комплексных проектов по автоматизации управления персоналом».

«Система Goodt позволяет оптимизировать различные аспекты работы с персоналом. Инструменты геймификации стимулируют рост его вовлеченности. Средства управления мотивацией позволяют повышать ключевые показатели эффективности, – отметил Максим Рябов, сооснователь и генеральный директор Goodt. – В лице Ramax Group мы видим партнера, чьи компетенции позволят расширить отраслевое присутствие наших решений и поддержать процесс укрепления технологической независимости российских компаний».

В ближайшие планы партнеров входит создание центра компетенций в области автоматизации и оптимизации деятельности HR.

***

Goodt – система для управления эффективностью и опытом сотрудников, планирования рабочего времени и мотивации персонала в сочетании с гибкой low-code платформой и бизнес аналитикой.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.

Группа компаний «Рамакс» (Ramax Group) – объединение системных интеграторов и компаний-разработчиков, охватывающее весь спектр потребностей заказчика от разработки стратегии до сопровождения комплексных решений. ГК «Рамакс» работает на российском ИТ-рынке более 25 лет, является крупнейшим ИТ-интегратором в транспортной отрасли России по версии CNews.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дочь основателя НПЦ «Элвис» взяла под контроль загадочную компанию, помогающую с растаможкой и включением в реестр российского «железа»

Летчики Путина переходят с Windows на Linux

Онлайн-конференция CNews «Современные контакт-центры 2022» состоится 7 июля

Флагман российского водоснабжения и канализации мигрирует с видеосвязи Cisco на отечественное ПО

Знаменитой электронике из Армении и Киргизии упростят доступ к российским госзакупкам

Таможня не смогла купить ПК по 300 тыс. руб. на древних отечественных чипах. «Железо» оказалось не российским

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как из любой техники сделать умную: лучшие смарт-розетки

Лучшие Mesh-системы Wi-Fi: выбор ZOOM

11 функций индукционных варочных панелей, за которые действительно стоит платить

Показать еще

Наука

Следующая остановка Луна: российский робот научился добывать воду из лунного грунта

Физики синтезировали графин — его пытались создать более 10 лет

Исследование протопланетных дисков раскрыло секрет планетарной эволюции
Показать еще