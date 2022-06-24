Ramax Group предложит рынку HRM-систему на базе решений Goodt

Системный интегратор Ramax Group и платформа Goodt (входит в группу «Ланит») объявили о сотрудничестве с перспективой создания центра компетенций. Клиенты партнеров получат возможность использовать широкий портфель инструментов для цифровизации процессов управления персоналом. Об этом CNews сообщили представители Ramax Group.

Платформа Goodt удовлетворяет потребности руководителей, рядовых сотрудников, ИТ- и HR-директоров в части автоматизации процессов управления персоналом. Она оптимизирует планирование и распределение ресурсов на основе загрузки сотрудников. Система помогает повысить их лояльность, а как следствие, улучшает качество сервиса. Low-code платформа легко интегрируется в ИТ-инфраструктуру.

«Поскольку продукты Goodt активно используют крупнейшие предприятия из сферы ИТ- и телеком-отрасли, ритейла и общественного питания, мы видим потенциал расширения этого опыта, – сказал вице-президент по продажам и маркетингу Ramax Group Дмитрий Буленков. – Мы планируем использовать весь функционал системы для реализации комплексных проектов по автоматизации управления персоналом».

«Система Goodt позволяет оптимизировать различные аспекты работы с персоналом. Инструменты геймификации стимулируют рост его вовлеченности. Средства управления мотивацией позволяют повышать ключевые показатели эффективности, – отметил Максим Рябов, сооснователь и генеральный директор Goodt. – В лице Ramax Group мы видим партнера, чьи компетенции позволят расширить отраслевое присутствие наших решений и поддержать процесс укрепления технологической независимости российских компаний».

В ближайшие планы партнеров входит создание центра компетенций в области автоматизации и оптимизации деятельности HR.

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Goodt – система для управления эффективностью и опытом сотрудников, планирования рабочего времени и мотивации персонала в сочетании с гибкой low-code платформой и бизнес аналитикой.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.

Группа компаний «Рамакс» (Ramax Group) – объединение системных интеграторов и компаний-разработчиков, охватывающее весь спектр потребностей заказчика от разработки стратегии до сопровождения комплексных решений. ГК «Рамакс» работает на российском ИТ-рынке более 25 лет, является крупнейшим ИТ-интегратором в транспортной отрасли России по версии CNews.