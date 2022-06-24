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Пермский робот проводит экскурсии в библиотеке

Робот, созданный пермской компанией «Промобот», проводит экскурсии для посетителей центральной районной библиотеки им. И. П. Мордвинова города Тихвин в Ленинградской области. По задумке, робот должен привлечь новых клиентов, помочь выделиться среди конкурентов и освободить сотрудников от рутинной работы. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот».

Сервисные роботы Promobot предназначены для функционирования в местах большого скопления людей. Кроме основной задачи, которая заключается в проведении экскурсий для посетителей, робот способен поддерживать диалог и отвечать на вопросы, показывать промо-материалы, рассказывать о коллекции музея.

Робот Promobot V.4 оснащен функцией распознавания лиц и речи, имеет лингвистическую базу, которая позволяет ему работать на разных языках, генерирует ответы на вопросы, поддерживать разговор с собеседником, во время общения имитирует человеческую мимику. Он способен свободно перемещаться в автономном режиме, а также передвигаться под управлением оператора.

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«Промобот»

«Внедрение роботов в учреждения культуру способствует автоматизации рабочих процессов и снижению расходов на зарплаты сотрудникам. Ускоренное обслуживание клиентов позволит принимать большее количество посетителей, привлеченное, в свою очередь, благодаря росту упоминаний в СМИ», — сказал директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев.

Сервисный робот-консультант Promobot — это робот для бизнеса. Он не нуждается в контроле со стороны человека. Promobot подключается к любым внешним системам и сервисам и дает ответ собеседнику на любой вопрос. Робот знает все о компании в которой работает и никогда ничего не забывает.

***

«Промобот» – производитель автономных сервисных роботов. В сумме с Promobot V.4. компания произвела и поставила клиентам более 700 сервисных роботов в 43 страны.

Компания «Промобот» основана в 2015 г. в Перми. С того же года является резидентом Сколково. «Промоботы» трудятся в 42 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов Promobot можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.

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