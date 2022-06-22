«Т1 интеграция» и «Сател» стали партнерами

«Т1 интеграция», участник рынка системной интеграции в России, заключила партнерское соглашение с «Сател», российским разработчиком специализированного программного обеспечения и платформенных решений. Об этом CNews сообщили представители группы «Т1».

«Сател» специализируется на создании индивидуальных корпоративных приложений «под ключ» и на внедрении собственных ИТ-продуктов. В продуктовой линейке компании более 10 законченных решений, уже прошедших внедрение в организациях различных отраслей. РТУ (платформа унифицированных коммуникаций), VizorLabs (платформа видеоаналитики), СМАРТ САЦ (ситуационно-аналитический центр) и другие продукты вендора внесены в Единый реестр отечественного ПО.

«Мы разработали продукты, которые позволят российскому бизнесу с легкостью отказаться от зарубежных цифровых решений. Даже такие востребованные программы, как Microsoft Skype for business, Zoom, Cisco Webex можно заменить нашим решением РТУ-Коннект, которое могут использовать одновременно 500 пользователей. Мы также активно развиваем собственные решения, чтобы они оптимальным образом интегрировались в существующие на предприятиях процессы и помогали в достижении целей четвертой промышленной революции. Уверены, что партнерство с “Т1 интеграция” расширит присутствие наших решений на предприятиях отечественной промышленности и других секторов экономики», – отметил Роман Романов, руководитель центра программных разработок компании «Сател».

«“Сател” – разработчик продуктов широкого профиля, что наиболее ценно в условиях острой потребности отечественных компаний в замене импортных решений. Особый акцент “Т1 интеграция” делает сегодня на обеспечении российскими аналогами предприятий промышленности. По итогам 2020 г. показатель импортозамещения в этом секторе находился лишь на уровне 10%. Уверен, что партнерство с вендором позволит достичь нам синергии в улучшении этого показателя. Повышенный интерес для нас сегодня представляют продукты “Сател” по направлениям унифицированных коммуникаций, комплексной безопасности и цифровой трансформации. Благодаря сотрудничеству вендор сможет сосредоточиться на развитии своих продуктов, повышении их функциональности, надёжности и качества, в то время как “Т1 интеграция” выступит в качестве разработчика проектных решений, интегратора и сервисной компанией, сопровождающей внедрённые решения», – отметил Максим Маркин, директор центра компетенций промышленного инжиниринга и автоматизации «Т1 Интеграции».

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Компания «Т1 интеграция» – входит в группу «Т1». Компания создана в 1992 г.

Продуктовый портфель компании включает свыше 130 продуктов и услуг в области системной интеграции, промышленного инжиниринга, Big Data и машинного обучения, информационной безопасности, вычислительных комплексов, роботизации рутинных операций, процессной аналитики Process Mining, Интернета вещей, сетевых технологий и пр. Компанией реализовано более 2000 проектов в интересах заказчиков – государственных структур и крупнейших компаний ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.

Группа «Т1» – многопрофильный холдинг. Компании группы начинают историю с 1992 г. В штате – свыше 10 тыс. сотрудников. В 2021 г. оборот холдинга составил 87,7 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний. В состав холдинга входят компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех».

«Сател» – ИТ-компания, работающая на рынке цифровых и инфокоммуникационных технологий с 1995 г. Компания специализируется на реализации интеграционных проектов по развитию ИТ-инфраструктуры, разработке кастомизированных программных решений и бизнес-приложений, а также на создании и внедрении стратегии цифровой трансформации. Среди клиентов компании: РЖД, МТС, «Мегафон», орг. комитет «Сочи 2014», Международная федерация футбола FIFA, «Росморпорт», «Лукойл», «Русгидро», «Россетти», аэропорт «Внуково», «Ренессанс страхование», «Газпром нефть», «Ростелеком» и др.