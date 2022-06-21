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Внедрение безналичной системы оплаты проезда в общественном транспорте Подмосковья

С 18 июня 2022 г. в общественном транспорте Подмосковья проезд оплатить можно только при помощи транспортной, банковской или социальной карты. О новшествах было известно давно — информирование населения осуществлялось сотрудниками Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, а также волонтерами. Об этом CNews сообщили представители компании aQsi.

В начале июня 2022 г. был принят соответствующий закон, а накануне вступления его в силу специалисты проверили готовность транспортных средств и пассажиров к переходу на безналичный расчет.

Отмечается, что еще до введения новых правил большинство пассажиров выбирали бесконтактные способы оплаты. Тем, кто еще не успел приобрести транспортную карту, рекомендуется обратиться в кассы на автовокзалах и автостанциях.

Оплата проезда теперь будет осуществляться всего одним касанием. Пассажирам достаточно приложить свою карту к терминалу оплаты aQsi. Устройство сообщит об успешной транзакции зеленым светом и характерным звуковым сигналом.

Введение безналичной системы оплаты благоприятно скажется на всех участниках поездки. Во-первых, сокращается время оплаты проезда, что способствует соответствию расписания прибытия общественного транспорта. Во-вторых, водителю не придется отвлекаться на продажу билетов, а это значит, что теперь передвигаться на автобусах, троллейбусах и трамваях станет еще безопаснее.

Несмотря на очевидные плюсы, у пассажиров может возникнуть логичный вопрос: что делать, если устройство для приема оплаты не работает? В этом случае пассажир имеет право воспользоваться общественным транспортом без оплаты.

Команда aQsi считает, что внедрение безналичной системы оплаты проезда — это забота не только о комфорте водителя и пассажиров, но и об их безопасности.

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