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Концерн «НТС» реализовал в Индонезии проект автоматического весогабаритного контроля на дорогах

«Казань-телематика» совместно с «Софттелематикой» (входят в концерн «Национальные телематические системы») запустили в Индонезии проект автоматического весогабаритного контроля (АСВГК) грузового транспорта. Система уже собирает статистику нарушений, которая поможет властям страны сформировать необходимую нормативно-правовую базу и успешно выполнить национальную программу по борьбе с перегруженным автотранспортом.

Пост АСВГК был установлен на 80 километре платной дороги Джакарта-Мерак и стал первым в Индонезии проектом по весогабаритному контролю в условиях скоростного движения. Разработка «НТС» перед вводом в эксплуатацию прошла необходимую метрологическую сертификацию и процедуру первичной поверки, в ходе которой подтвердила соответствие требованиям международных стандартов.

«Индонезийские власти поставили цель к 2023 г. полностью избавиться от проблемы перегруженного и негабаритного транспорта. В ходе эксплуатации комплекс зафиксировал, что до 40% грузовиков превышает разрешенную массу, при этом перегруз в среднем составляет 57%, то есть вопрос частоты нарушений стоит действительно остро. Наша разработка – одна из самых точных в мире: погрешность при определении массы транспортных средств не превышает 2%, а распознавание номерных знаков Индонезии – свыше 98%. Определение габаритов транспорта также соответствует предъявляемым сертификационным требованиям», – сказал генеральный директор компании «Казань-телематика» (входит в концерн «НТС») Марсель Нигметзянов.

Автоматический пост весогабаритного контроля имеет модульную систему и включает в себя оборудование для определения массы транспортных средств, их габаритов, средства фотофиксации и распознавания государственных регистрационных знаков, видеонаблюдение, табло информирования водителей о наличии нарушения и др. С учетом жаркого и влажного климата была успешно решена задача эффективного охлаждения систем комплекса. Решение адаптировано под местные особенности и способно распознавать свойственные только азиатскому региону марки машин, их модификации, определять как обычные автомобильные номера, так и сделанные кустарным способом.

Еще одной отличительной особенностью комплекса является система мониторинга и самодиагностики, которая позволяет своевременно обнаруживать повреждения, поломки, следить за температурой и влажностью в шкафах, измерять нагрев асфальта, а также сигнализировать о несанкционированном доступе к оборудованию.

«Решение концерна может в полной мере решить задачу контроля перегруженного транспорта в Республике Индонезия, повысить безопасность дорожного движения и снизить расходы на ремонт трасс. Оно легко адаптируется под региональные особенности и различные климатические условия других стран. Реализованный проект успешно демонстрирует возможности российских технологий в области контроля весогабаритных нарушений на дорогах для международных рынков. Такие системы особенно актуальны для Юго-Восточной Азии, дороги которой характеризуются высокой плотностью транспортных потоков и значительным количеством нарушений», – отметил Александр Бондаренко, генеральный директор «НТС интернешнл».

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