«Росатом» и Железноводск завершили второй этап цифровизации города-курорта

Администрация Ставропольского края, мэрия Железноводска и «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») завершили второй этап проекта «Умный город». В соответствии с контрактом, заключенным по итогам муниципального конкурса, компания тиражировала решения на территорию поселка Иноземцево и внедрила новые модули, призванные повысить качество жизни горожан и привлекательность города-курорта для туристов.

Важнейшие элементы системы «Умный Железноводск», реализованные на первом этапе, расширены и тиражированы в поселке Иноземцево, который входит в городской округ Железноводск. Так, к 18 «умным остановкам» в Железноводске теперь добавлена еще 21, появилось два умных пешеходных перехода с современными камерами с высокоточной видеоаналитикой и проекцией «зебры» на проезжую часть (если, например, дорога под снегом). Ранее такие же умные переходы в Железноводске в местах их расположения позволили существенно снизить количество ДТП с участием пешеходов.

Все остановочные павильоны теперь представлены в едином облике с электронным табло расписаний. Добавились интерактивные сенсорные панели, чтобы в режиме реального времени можно было отслеживать, где в данный момент едет необходимый автобус. Муниципальные учреждения Иноземцева оснащены «умными» приборами учета коммунальных ресурсов. В общественном транспорте появилась система видеонаблюдения, стало больше камер с функцией аналитики.

В настоящее время программно-аппаратный комплекс «Умный Железноводск» включает в себя различные сервисы для муниципалитета, жителей и гостей города, объединенные на одной платформе. Цифровой туристический сервис, разработанный специально для Железноводска, представлен тремя элементами: мобильное приложение, портал и городские интерактивные киоски. С их помощью гости города могут познакомиться с местными достопримечательностями, афишей мероприятий, выбрать оптимальный маршрут и спланировать свой отдых.

В ходе второго этапа интерактивные киоски и приложение «Туристический гид» теперь оснащены голосовым помощником, разработанным РИР. Он воспроизводит справочную информацию, полезные статьи. Например, если гость города спросит, что такое «Пушкинская галерея», голосовой помощник не только озвучит информацию, но и покажет фото и предложит оптимальный маршрут, как пройти к ней.

Также создан интерактивный туристический информационный центр, оснащенный всем необходимым оборудованием (видео-стена, планшеты и т.п.). Здесь гости города, используя современные технологии и устройства, могут получить у консультантов развернутую информацию.

Разработан маркетплейс локальных туристических развлекательных услуг: жители и гости города могут в режиме «онлайн» заказывать и оплачивать путевки, услуги, покупать билеты и т. п. Маркетплейс дополняет программа лояльности – бонусная система, с помощью которой администрация «оцифровала» неофициальную местную денежную единицу – «курортный рубль», придуманный именно здесь. Этими баллами можно воспользоваться при оплате у партнеров, получить в подарок поход на экскурсию или в кино, частично оплатить обед в кафе.

Изюминка в развитии проекта – уникальный модуль «Покоритель железных гор», с помощью которого будут начисляться бонусы за прохождение терренкуров. Приложение начисляет баллы в зависимости от сложности маршрута, скорости его прохождения, количества пройденных терренкуров. Пройдя все терренкуры, пользователь зарабатывает дополнительные баллы.

«Превращение Железноводска в город-курорт будущего – реализация инициативы губернатора Владимира Владимирова, который придает важное значение развитию Кавказских Минеральных Вод. Железноводск стал первой ласточкой. Это значит, что пилотный проект со временем приобретет другой статус и будет распространен и на другие города курортного региона и Ставрополья в целом. Что касается курортного региона, то особенно важно, что проект предназначен как для жителей, так и для гостей города. Помимо прочего проект был представлен в виде презентации на заседании Совета по развитию местного самоуправления при Президенте РФ пилотного проекта «Умный город». Владимиру Путину о цифровой инновационной системе, внедряемой в Железноводске благодаря сотрудничеству с госкорпорацией «Росатом», докладывал мой предшественник – экс-глава Железноводска Евгений Моисеев. Платформа «Умный город», как пазл, складывается из отдельных элементов. Чем больше уложено в него фрагментов, тем четче картинка. Со временем информационный массив будет только прирастать», – сказал глава города Евгений Бакулин.

«Вместе с командой Ставрополья и Железноводска наша компания реализовала уникальный проект, которому на сегодняшний день нет аналогов. Мы объединили на одной цифровой платформе и работу муниципалитета, и сервисы для горожан, и туристические сервисы. Сегодня это позволяет курорту не только на высоком уровне оказывать услуги, но и на основе анализа данных с высокой точностью определять направления своего дальнейшего развития. Важно, что проект развивается и современные технологии повышают качество жизни жителей и гостей города», – отметила Ксения Сухотина, генеральный директор «Русатом Инфраструктурные решения».

Второй этап реализован на средства гранта Минстроя России.