В Подмосковье упростили подключение застройщиков к системе «Безопасный регион»

«При строительстве объекта в Московской области застройщик должен подключить комплекс видеонаблюдения к системе “Безопасный регион”. Благодаря оптимизации число обязательных обращений в ведомство уменьшилось с четырех до одного, а срок предоставления услуги сократился в три раза. Теперь застройщику достаточно согласовать проектную документацию на региональном портале госуслуг, а остальные услуги будут оказаны в проактивном режиме», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Ранее процесс подключения к системе «Безопасный регион» состоял из четырех этапов: выдача технических условий (подача заявления через портал госуслуг Подмосковья), согласование схем расстановки камер (лично в Главном управлении региональной безопасности), согласование проектной документации подключения к системе «Безопасный регион» (подача заявления через региональный портал), выдача справки (сертификата) о выполнении технических условий (лично в Мингосуправления). После оптимизации застройщик получит технические условия и сертификат о выполнении ТУ в проактивном режиме, а согласование схемы расстановки камер Мингосуправления запросит самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.

Согласовать проектную документацию для подключения видеокамер и сетей связи к системе «Безопасный регион» необходимо на региональном портале госуслуг. Сервис доступен онлайн для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые планируют строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объекта и нуждаются в согласовании документации по установке камер видеонаблюдения. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Система видеонаблюдения «Безопасный регион» включает в себя более 87 тыс. видеокамер и помогает обеспечивать безопасность, расследовать нарушения правопорядка и дорожно-транспортные происшествия, а технология распознавания лиц и номеров автотранспорта позволяет искать злоумышленников.