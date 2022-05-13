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«Корус консалтинг» стал партнером ELMA — разработчиком отечественного ПО для автоматизации и роботизации бизнес-процессов

ELMA и ГК «Корус консалтинг» заключили партнерское соглашение для реализации масштабных проектов импортозамещения ПО классов CRM, BPM, СЭД на базе отечественной системы ELMA365. Об этом CNews сообщили представители «Корус консалтинг».

Совместная работа компаний позволит объединить экспертизы для качественного построения инфраструктуры бизнеса с заменой зарубежных сервисов на отечественное ПО. Решение позволит российским компаниям быстро проверять гипотезы и встраивать новые бизнес-процессы в свою работу. Гибкая функциональность Low-code платформы помогает реализовывать процессы, под которые еще нет специализированных отечественных решений. Благодаря этому ELMA365 может стать полноценной заменой для решений зарубежных вендоров.

«Корус консалтинг» привнесет в проект глубокую экспертизу в процессах таких отраслей как лизинг, дистрибуция, производство, логистика, страхование, банкинг. В свою очередь, ELMA — экспертизу по созданию новых нишевых решений под нужны любой компании. В дальнейшем компании продолжат развивать совместную экспертизу.

«Объединение проектного опыта двух крупных игроков ИТ-рынка позволит комплексно подходить к решению задач и предоставлять услуги в области бизнес-консалтинга и внедрения продуктов ELMA. Такая синергия даст российскому бизнесу возможность сохранить непрерывность процессов и предотвратить просадку операционной эффективности», — сказал Дмитрий Смирнов ГК «Корус консалтинг».

«Мы слышим и разделяем озабоченность российского бизнеса в связи со сложившейся геополитической ситуацией. К нам обращаются компании, находящиеся в зоне риска в связи с использованием импортного ПО. Объединение экспертиз поможет российского бизнесу быстрее снова обрести ИТ-почву под ногами», — отметил коммерческий директор ELMA Андрей Чепакин.

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ELMA — российская ИТ-компания, разработчик Low-code платформ для автоматизации и роботизации бизнес-процессов с использованием искусственного интеллекта, чат-ботов и компьютерного зрения. С 2008 г. более 3000 компаний в России и СНГ внедрили и используют наши программные продукты. ELMA365 призвана лучшей СЭД в СНГ по версии CNews, входит в Единый реестр российского ПО.

Группа компаний «Корус консалтинг» — российская ИТ-компания, предлагающая услуги по созданию, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, внедрению информационных систем, ИТ-аутсорсингу и созданию ИТ-инфраструктуры. Компания образована в 2000 г. Сегодня в офисах «Корус консалтинг» в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле работают более 1000 сотрудников.

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