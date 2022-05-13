Иркутская область перешла на отечественную почтовую систему с помощью АО «Гринатом простые решения»

Специалисты центра компетенций по импортозамещению АО «Гринатом простые решения» в рамках государственного контракта с ОГАУ «Информационно-технический центр Иркутской области» реализовали перевод почтовой системы ИОГВ Иркутской области с импортного продукта Microsoft Exchange на российскую систему CommuniGate Pro. Об этом CNews сообщили представители «Гринатома».

В рамках реализации проекта специалисты «Гринатом простые решения» выполнили комплекс мероприятий, который включал поставку лицензий ПО, развертывание кластерной конфигурации и испытание почтовой системы, а также миграцию данных из действующего решения заказчика на российскую почтовую систему. Был произведен перенос данных 3500 пользователей электронной почты с сохранением групп рассылок, основных параметров и политик. Это позволило полностью сохранить привычные настройки и сократило трудозатраты администраторов при дальнейшей эксплуатации системы.

Правительство Иркутской области уделило большое внимание подготовке пользователей и администраторов, для которых был разработан обучающий видеокурс и организована поддержка по работе с системой.

«Возможность помогать органам власти и компаниям в переходе на отечественные ИТ-решения очень важна, так как обеспечивает устойчивое развитие наших партнеров. Мы предлагаем рынку опыт “Росатома” и готовы актуализировать этот опыт в соответствии с запросом клиента», – отметила Светлана Борматова, генеральный директор АО «Гринатом простые решения».

В результате Правительство Иркутской области совместно с АО «Гринатом простые решения» выполнили ключевые задачи проекта – модернизацию корпоративной почтовой системы, обеспечив ее отказоустойчивость и повышение уровня информационной безопасности.

«Иркутская область последовательно реализует стратегию импортозамещения. Мы начали с выбора и тестирования отечественных продуктов из Единого реестра российских программ и создания в регионе постоянно действующей тестовой лаборатории по переходу на отечественное ПО. По итогам проведенной работы мы определили решение для перевода почтовой системы. Основными требованиями к системе стали высокий уровень информационной безопасности и технологическая зрелость продукта и разработчика. Экспертиза партнера из компании “Гринатом простые решения” помогла реализовать проект по импортозамещению почтовой системы Правительства Иркутской области в сжатые сроки», – сказал Игорь Рыморенко, министр цифрового развития и связи Иркутской области.

При выборе почтовой платформы заказчик руководствовался функциональными характеристиками, которые должны обеспечить полноценную работу пользователей в системе, а также требованиями к надежности системы: защита информации от несанкционированного доступа, безопасная аутентификация, шифрование данных и другие критерии.

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АО «Гринатом» - ИТ-интегратор и общий центр обслуживания госкорпорации «Росатом». Компания ведет собственную разработку ПО, осуществляет поддержку и развитие корпоративных ИТ-систем, разрабатывает программных роботов, занимается проектным управлением, импортозамещением, применяет искусственный интеллект и машинное обучение. Гринатом оказывает услуги организациям атомной отрасли, крупнейшим российским предприятиям, федеральным и региональным органам государственной власти в сфере цифровизации функций бухгалтерского и налогового учета, управления персоналом, документооборота, экономики и контроллинга, перехода на отечественные ИТ-технологии.

АО «Гринатом простые решения» – 100% дочернее предприятие АО «Гринатом», созданное для продвижения продуктов на рынки вне атомной отрасли. Компания предлагает клиентам решения для построения и развития общих центров обслуживания, роботизации, системной интеграции, а также по импортозамещению рабочих мест.