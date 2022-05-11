CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция
|

«Светец» обеспечил функцию подключения внешних номеров к «Виртуальной АТС» «Ростелекома».

Компания «Светец» расширила функциональные возможности «Виртуальной АТС» ПАО «Ростелеком». Теперь абонентам услуги, помимо номеров «Ростелекома», доступно использование номеров сторонних операторов связи. Об этом CNews сообщили представители компании «Светец».

Новая функция поможет компаниям, имеющим номера других провайдеров, получить все возможности услуги «ВАТС» компании «Ростелеком». Сервис подключения внешних номеров сможет гарантировать высокое качество обслуживания для любого клиента, а руководителям позволит собирать статистику абсолютно по каждому совершенному вызову.

«Данный сервис, интегрированный компанией “Светец” с услугой “ВАТС” компании “Ростелеком”, поможет привлечь новых пользователей услуги, позволив им сохранить имеющиеся у них номера других операторов», – сказал директор по развитию продуктов компании «Светец технолоджи» Илья Ефимушкин.

Входящие вызовы на номера других операторов по протоколу SIP маршрутизируются на платформу «Виртуальной АТС» Ростелекома и обрабатываются с учетом настроенной клиентом логики (маршрутизация, переадресация, голосовые меню и т.д). Исходящие вызовы от пользователей «Виртуальной АТС» могут уходить с номеров других операторов без дополнительной тарификации трафика.

***

Компания «Светец» – российский разработчик программных продуктов и интегратор комплексных систем в сфере телекоммуникаций. Образована в 1991 г. Программные продукты компании зарегистрированы в Реестре российского программного обеспечения, а также в ФИПС. «Светец» проводит полный цикл проектирования систем, участвует в НИОКР и разработке отраслевых нормативных документов. На базе собственных платформ компания «Светец» реализовала более 500 проектов для операторов связи, банков, госструктур, в том числе для ПАО «Ростелеком», АО «Казахтелеком», «АКАДО Телеком», ПАО МГТС, ПАО «МТС», Минцифры России, МЧС России, Министерства обороны России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сбежавший из России SAP выигрывает у российских компаний многомиллионные иски

В России началось производство мобильных комплексов связи для силовиков. Их собирают на базе внедорожников

Минцифры расторгло контракт с «Ростелекомом» на систему электронных водительских прав

IBM готовится завалить весь мир квантовыми компьютерами огромной производительности

Российские госкомпании придумали, как обойти санкции с помощью компонентов из Китая

«Ростелеком» захотел стать монопольным поставщиком в госсектор зарубежных серверов и СХД

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Ищем самый недорогой интернет для дачи: сравниваем тарифы российских операторов

9 советов для экономии заряда смартфона: продлеваем жизнь батареи

Тонкие клиенты ТОНК: импортозамещение и развитие в сфере ИТ

Показать еще

Наука

Найдены доказательства сильнейшего землетрясения в истории человечества

Обнаружена самая дальняя галактика — она на 100 миллионов лет дальше, чем предыдущий рекордсмен

Астрономы обнаружили мегамазер — супермощный космический лазер, излучающий из глубокого космоса
Показать еще