«Светец» обеспечил функцию подключения внешних номеров к «Виртуальной АТС» «Ростелекома».

Компания «Светец» расширила функциональные возможности «Виртуальной АТС» ПАО «Ростелеком». Теперь абонентам услуги, помимо номеров «Ростелекома», доступно использование номеров сторонних операторов связи. Об этом CNews сообщили представители компании «Светец».

Новая функция поможет компаниям, имеющим номера других провайдеров, получить все возможности услуги «ВАТС» компании «Ростелеком». Сервис подключения внешних номеров сможет гарантировать высокое качество обслуживания для любого клиента, а руководителям позволит собирать статистику абсолютно по каждому совершенному вызову.

«Данный сервис, интегрированный компанией “Светец” с услугой “ВАТС” компании “Ростелеком”, поможет привлечь новых пользователей услуги, позволив им сохранить имеющиеся у них номера других операторов», – сказал директор по развитию продуктов компании «Светец технолоджи» Илья Ефимушкин.

Входящие вызовы на номера других операторов по протоколу SIP маршрутизируются на платформу «Виртуальной АТС» Ростелекома и обрабатываются с учетом настроенной клиентом логики (маршрутизация, переадресация, голосовые меню и т.д). Исходящие вызовы от пользователей «Виртуальной АТС» могут уходить с номеров других операторов без дополнительной тарификации трафика.

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Компания «Светец» – российский разработчик программных продуктов и интегратор комплексных систем в сфере телекоммуникаций. Образована в 1991 г. Программные продукты компании зарегистрированы в Реестре российского программного обеспечения, а также в ФИПС. «Светец» проводит полный цикл проектирования систем, участвует в НИОКР и разработке отраслевых нормативных документов. На базе собственных платформ компания «Светец» реализовала более 500 проектов для операторов связи, банков, госструктур, в том числе для ПАО «Ростелеком», АО «Казахтелеком», «АКАДО Телеком», ПАО МГТС, ПАО «МТС», Минцифры России, МЧС России, Министерства обороны России.