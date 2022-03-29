«Нетрика Медицина» расширит область применения BI-платформы «N3. Аналитика»

Компания «Нетрика Медицина», реагируя на запросы от организаций самых разных отраслей, усилила направление больших данных и бизнес-аналитики. Российская BI-платформа «N3. Аналитика» была адаптирована под требования промышленных предприятий, торговых сетей, фармкомпаний и компаний других отраслей. Планируется развитие в сторону фабрики данных, одного из технологических трендов Gartner. Об этом CNews сообщили представители «Нетрика Медицины».

Новая версия BI-платформы «N3. Аналитика» станет доступной для пользователей уже в апреле 2022 г. Ее разработчики провели большую работу над увеличением производительности и масштабируемости существующей платформы. В частности, вместо СУБД PostgreSQL на внедрениях с объёмом данных более 10 ТБ платформа теперь использует Greenplum – систему, поддерживающую технологию параллельной обработки запросов и оптимизированную для работы с большими объемами данных. Теперь аналитическая платформа может обрабатывать практически любой объем данных, собранных из множества источников, и формировать различные типы отчетности в удобном интерфейсе. Ещё одна доработка решения связана с картографией. На середину мая 2022 г. запланирована версия продукта, включающая в себя отображение показателей на карте с возможностью детализации до любого уровня.

Российский рынок бизнес-аналитики (BI) уже несколько лет показывает положительную динамику. BI-решения сегодня востребованы в финансовой отрасли, телекоме и ритейле, перспективной отраслью является промышленность. Кроме того, в крупных государственных проектах также широко применяются технологии аналитики данных, например, в области госуслуг, медицины и образования. В новых условиях возросла потребность в отечественных решениях для бизнес-аналитики в компаниях из самых разных отраслей.

BI-платформа «N3. Аналитика» на сегодняшний день используется для обработки данных цифрового здравоохранения в органах исполнительной власти более 20 регионов России, охватывая информацию более чем о 25 млн пациентах. С помощью платформы региональные руководители отслеживают ключевые показатели здравоохранения: доступность медицинской помощи для граждан, количество заявок на исследования, загрузку лабораторий и диагностического оборудования, статус выполнения ключевых показателей федерального проекта по созданию единого цифрового контура в здравоохранении. В рамках борьбы с COVID-19 система позволила в сжатые сроки реализовать отчетность по записи граждан на вакцинацию и отображать данные о наличии вакцин в медицинских учреждениях.

В отличие от многих других решений платформа не ограничивается одним-двумя компонентами – только визуализацией или только интеграцией данных. «N3.Аналитика» поддерживает полный цикл работы с данными: загрузка, очистка и преобразование, «озеро данных», аналитическое хранилище и визуализация. Компоненты, на основе которых построено решение, относятся к классу свободно распространяемого ПО.

Преимуществами системы являются высокая производительность, возможность гибкой адаптации под процессы управления, поддержка самостоятельной работы с данными в конструкторе без использования языков программирования. Система позволяет организовать разные уровни доступа – для руководителей, для бизнес-аналитиков и инженеров данных, и подходит для поддержки принятия управленческих решений.

«Разрабатывая BI-платформу, мы начинали с аналитики для здравоохранения, то есть сразу настраивали нашу систему на работу с огромным количеством источников и большим объемом данных, в том числе специфических. Сейчас «N3. Аналитика» отлично умеет их обрабатывать, обеспечивать целостность и достоверность информации, позволяет проводить многофакторный анализ, конфигурировать отчетность в разных вариантах визуализации. Все эти задачи востребованы практически в каждой бизнес-организации. Поэтому сегодня мы предлагаем наше решение намного более широкому кругу заказчиков – представителям самых разных отраслей, не связанных со здравоохранением», – сказал Игорь Башков, коммерческий директор компании «Нетрика Медицина».

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«Нетрика Медицина» специализируется на разработке и поставке комплексных ИТ-решений для государственного и частного секторов здравоохранения. Ключевой продукт компании – интеграционная платформа «N3.Здравоохранение». Решения, созданные на базе платформы, внедрены в 20 регионах России, Министерстве здравоохранения России и ФМБА. Своим приоритетом компания считает B2B-направление – развитие сервисов цифровой медицины для частных клиник, а также наращивание компетенций в области анализа больших данных в здравоохранении и смежных областях на основе решения.