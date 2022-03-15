В VK WorkMail появились возможности для совместной работы с почтовыми ящиками

Владельцы корпоративных почтовых ящиков VK WorkMail смогут в несколько кликов организовать совместную работу с ними. Новая функциональность будет полезна руководителям и их ассистентам, а также всем, кому необходим доступ к одному ящику или папке. Кроме того, теперь на базе VK WorkMail можно создавать корпоративные почтовые ящики с коллективным доступом. Это поможет оптимизировать работу сотрудников одного отдела. Об этом CNews сообщили представители VK.

С помощью опции «Ассистент» в VK WorkMail можно частично или полностью делегировать работу со своей почтой другому человеку — например, личному помощнику. Для этого нужно выбрать почтовые папки, с которыми он сможет работать, и указать уровень доступа — от минимального до максимального. При этом делиться паролем не придется, а отозвать доступ при необходимости можно в несколько кликов.

Минимальный уровень доступа позволяет доверенному лицу читать письма и помечать важные. Пользователи с оптимальным уровнем доступа, помимо этого, могут пересылать письма, перемещать их в папку «Спам», архивировать и т. д. Максимальный уровень дает практически те же права, что есть у владельца почтового ящика: в дополнение к возможностям предыдущего уровня можно удалять письма, скачивать их себе на устройство и совершать с ними другие действия. Если существующие уровни не подходят, администратор корпоративной почты может создать новый, выбрав для него нужные опции.

Вне зависимости от уровня прав доступа теперь появилась возможность давать разрешение владельцам других аккаунтов писать письма от вашего имени. Кроме того, коллегам также можно доверить создание папок в корне почтового ящика. Пользователь, которому предоставили доступ к почтовому аккаунту, получит приглашение. После того как оно будет принято, в интерфейсе его ящика появится блок с папками, к которым предоставлен доступ.

Для обеспечения безопасности вся активность пользователей, которым делегирован доступ, фиксируется. Также после обновления в VK WorkMail появилась возможность создавать корпоративные почтовые ящики с коллективным доступом. Это упростит жизнь сотрудникам одного отдела, например рекрутерам, бухгалтерам или менеджерам по продажам.

Создать такой почтовый ящик может администратор. Он назначит одного или нескольких основных владельцев и выдаст уровни доступа для остальных. Приняв приглашение, пользователи так же, как в случае с функцией «Ассистент», увидят папки из общего ящика в интерфейсе своей почты и смогут работать с письмами в рамках своих прав.

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VK WorkMail - безопасная корпоративная почта. В VK WorkMail включены инструменты для администрирования и управления: доступ к переписке, журналы действий и восстановление удаленных писем. Сервис также предусматривает гибкий механизм бэкапирования и масштабирование отдельных узлов для повышения отказоустойчивости.

VK WorkMail (Почта+) включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД и соответствует стандартам Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и произведена на ее территории.