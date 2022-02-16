Московский метрополитен переехал в облако VK

Московский метрополитен перенес свои цифровые ресурсы в облако VK Cloud Solutions. Благодаря миграции повысилась стабильность работы инфраструктуры: в приложении «Метро Москвы», которым ежемесячно пользуются более 1,5 млн жителей столицы, сведены к минимуму случаи сбоев и неполадок. Об этом CNews сообщили представители VK.

Основная задача проекта заключалась в том, чтобы снизить нагрузку на локальную инфраструктуру Московского метрополитена. У государственного унитарного предприятия (ГУП) есть множество цифровых ресурсов, самый высоконагруженный из которых — мобильное приложение «Метро Москвы». За день им пользуются около 220 тыс., а в месяц — порядка 1,5 млн жителей столицы, и их число непрерывно растет. В приложении москвичам доступны такие функции, как построение маршрутов в метрополитене, оплата проезда, актуальные новости и расписание поездов. Все это требует обработки огромных массивов постоянно обновляющихся данных.

Сейчас на виртуальных машинах VK Cloud Solutions размещаются приложение «Метро Москвы» и сайты Московского метрополитена: лендинги для сбора заявок пользователей и внутренние ресурсы с документацией. Благодаря миграции в облако VK Cloud Solutions удалось до минимума снизить число сбоев, которые влияли на работу цифровых ресурсов предприятия.

Данные о расписании поездов, карте метро, заявок клиентов содержатся в объектном хранилище S3, которое легко масштабируется с ростом их объемов. Кроме того, разработчики Московского метрополитена разворачивают в облаке микросервисы, которые отвечают за новые функции приложения: к примеру, в ближайшее время жителям Москвы будет доступна онлайн-оплата парковки. Облачные сервисы VK Cloud Solutions позволяют запускать их быстрее и меньшими ресурсами.

«Метро для Москвы – важнейшая транспортная система, поэтому информация о ее работе, маршрутах и новостях должна быть всегда доступна пассажирам. VK Cloud Solutions помогает нам гарантировать надежность, отказоустойчивость и бесперебойность работы цифровых сервисов метрополитена, чтобы наши пассажиры всегда своевременно получали информацию из первых рук», — сказала Жанна Ермолина, директор по платежным сервисам ГУП «Московский метрополитен».

В перспективе в ГУП планируют перейти на Kubernetes as a Service от VK Cloud Solutions, в том числе для автомасштабирования приложений. Это повысит стабильность инфраструктуры Московского метрополитена и даст возможность ускорить процесс запуска микросервисов.

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VK Cloud Solutions (ранее Mail.ru Cloud Solutions) — облачная платформа для бизнеса и разработки, которая предлагает удобные инструменты создания облачной инфраструктуры компаниям любого размера. VK Cloud Solutions входит в портфель решений VK Цифровые технологии и базируется на многолетнем опыте развития интернет-сервисов и технологий на базе открытого кода.

VK Cloud Solutions предоставляет инфраструктурные и платформенные сервисы, экспертную поддержку, кастомные и частные инсталляции, а также помогает мигрировать в облако.