CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция
|

Московский метрополитен переехал в облако VK

Московский метрополитен перенес свои цифровые ресурсы в облако VK Cloud Solutions. Благодаря миграции повысилась стабильность работы инфраструктуры: в приложении «Метро Москвы», которым ежемесячно пользуются более 1,5 млн жителей столицы, сведены к минимуму случаи сбоев и неполадок. Об этом CNews сообщили представители VK.

Основная задача проекта заключалась в том, чтобы снизить нагрузку на локальную инфраструктуру Московского метрополитена. У государственного унитарного предприятия (ГУП) есть множество цифровых ресурсов, самый высоконагруженный из которых — мобильное приложение «Метро Москвы». За день им пользуются около 220 тыс., а в месяц — порядка 1,5 млн жителей столицы, и их число непрерывно растет. В приложении москвичам доступны такие функции, как построение маршрутов в метрополитене, оплата проезда, актуальные новости и расписание поездов. Все это требует обработки огромных массивов постоянно обновляющихся данных.

Сейчас на виртуальных машинах VK Cloud Solutions размещаются приложение «Метро Москвы» и сайты Московского метрополитена: лендинги для сбора заявок пользователей и внутренние ресурсы с документацией. Благодаря миграции в облако VK Cloud Solutions удалось до минимума снизить число сбоев, которые влияли на работу цифровых ресурсов предприятия.

Данные о расписании поездов, карте метро, заявок клиентов содержатся в объектном хранилище S3, которое легко масштабируется с ростом их объемов. Кроме того, разработчики Московского метрополитена разворачивают в облаке микросервисы, которые отвечают за новые функции приложения: к примеру, в ближайшее время жителям Москвы будет доступна онлайн-оплата парковки. Облачные сервисы VK Cloud Solutions позволяют запускать их быстрее и меньшими ресурсами.

«Метро для Москвы – важнейшая транспортная система, поэтому информация о ее работе, маршрутах и новостях должна быть всегда доступна пассажирам. VK Cloud Solutions помогает нам гарантировать надежность, отказоустойчивость и бесперебойность работы цифровых сервисов метрополитена, чтобы наши пассажиры всегда своевременно получали информацию из первых рук», — сказала Жанна Ермолина, директор по платежным сервисам ГУП «Московский метрополитен».

В перспективе в ГУП планируют перейти на Kubernetes as a Service от VK Cloud Solutions, в том числе для автомасштабирования приложений. Это повысит стабильность инфраструктуры Московского метрополитена и даст возможность ускорить процесс запуска микросервисов.

***

VK Cloud Solutions (ранее Mail.ru Cloud Solutions) — облачная платформа для бизнеса и разработки, которая предлагает удобные инструменты создания облачной инфраструктуры компаниям любого размера. VK Cloud Solutions входит в портфель решений VK Цифровые технологии и базируется на многолетнем опыте развития интернет-сервисов и технологий на базе открытого кода.

VK Cloud Solutions предоставляет инфраструктурные и платформенные сервисы, экспертную поддержку, кастомные и частные инсталляции, а также помогает мигрировать в облако.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Для зарубежных ИТ-гигантов, не испугавшихся угроз российских властей, придумали колоссальные штрафы

В России стартовало тестирование цифрового рубля

Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2022

Российским процессорам нашли новое применение за миллиарды рублей

В России за 700 млн руб. построят госцентр проверки безопасности мобильных приложений

Алишер Усманов купил восемь ИТ-компаний

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Как настроить виниловый проигрыватель и ухаживать за пластинками: советы ZOOM

Как работают программы для распознавания музыки: разбираемся на примере Shazam

Обзор линейки Aruba Instant On: точки доступа для малого бизнеса

Показать еще

Наука

Изотопный анализ древних слитков раскрыл секреты железного века

Как Бозон Хиггса мог уберечь Вселенную от мультиколлапса

В соседней галактике нашли черную дыру уникального размера
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022