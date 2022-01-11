Simetra оснастила белорусскую «Минскградо» ПО для транспортного планирования

Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования, оснастила белорусскую компанию «Минскградо» программным решением PTV Visum для транспортного планирования.

Проектный институт «Минскградо» с 1996 г. занимается решением градостроительных задач. В процессе работы сотрудники компании часто сталкиваются с необходимостью создания транспортных моделей. Ранее прогнозирование работы индивидуального и пассажирского транспорта выполнялось на базе программ белорусской разработки «Расчёт интенсивности движения» (РИД) и «Автоматизированный расчёт пассажирских потоков» (АРПАС). Учитывая современные тенденции развития программ по транспортному моделированию, руководство предприятия приняло решение перейти на использование продуктов PTV.

«Разработка транспортной модели Минска — одна из наших ключевых задач наряду с работой над концепцией и обоснованиями для градостроительного планирования, — сказал начальник отдела улично-дорожной сети и транспорта «Минскградо» Владимир Прищепов. — Мы рассчитываем, что программное решение PTV Visum позволит нам более эффективно просчитывать эффект от реализации тех или иных градостроительных решений и аргументировать их эффективность в процессе подготовки документов транспортного планирования».

Программные решения PTV Visum будут впервые использоваться специалистами «Минскградо», поэтому партнёрство подразумевает не только поставку лицензий, но и обучение сотрудников работе с новым комплексом программ.

«Мы рады расширять географию наших поставок и способствовать повышению качества и детализации транспортного планирования на международном уровне: мы активно работаем не только в России и Беларуси, но и в других регионах, например, с партнёрами из Индии», — отметил директор по глобальным продажам компании Simetra Кристиан Бёттгер.

«Минскградо» — проектно-исследовательское предприятие. Организация реализует градостроительную политику для развития города Минска и Минского региона. Штат компании насчитывает более 100 специалистов.