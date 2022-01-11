CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Инфраструктура
|

Simetra оснастила белорусскую «Минскградо» ПО для транспортного планирования

Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования, оснастила белорусскую компанию «Минскградо» программным решением PTV Visum для транспортного планирования.

Проектный институт «Минскградо» с 1996 г. занимается решением градостроительных задач. В процессе работы сотрудники компании часто сталкиваются с необходимостью создания транспортных моделей. Ранее прогнозирование работы индивидуального и пассажирского транспорта выполнялось на базе программ белорусской разработки «Расчёт интенсивности движения» (РИД) и «Автоматизированный расчёт пассажирских потоков» (АРПАС). Учитывая современные тенденции развития программ по транспортному моделированию, руководство предприятия приняло решение перейти на использование продуктов PTV.

«Разработка транспортной модели Минска — одна из наших ключевых задач наряду с работой над концепцией и обоснованиями для градостроительного планирования, — сказал начальник отдела улично-дорожной сети и транспорта «Минскградо» Владимир Прищепов. — Мы рассчитываем, что программное решение PTV Visum позволит нам более эффективно просчитывать эффект от реализации тех или иных градостроительных решений и аргументировать их эффективность в процессе подготовки документов транспортного планирования».

Программные решения PTV Visum будут впервые использоваться специалистами «Минскградо», поэтому партнёрство подразумевает не только поставку лицензий, но и обучение сотрудников работе с новым комплексом программ.

«Мы рады расширять географию наших поставок и способствовать повышению качества и детализации транспортного планирования на международном уровне: мы активно работаем не только в России и Беларуси, но и в других регионах, например, с партнёрами из Индии», — отметил директор по глобальным продажам компании Simetra Кристиан Бёттгер.

«Минскградо» — проектно-исследовательское предприятие. Организация реализует градостроительную политику для развития города Минска и Минского региона. Штат компании насчитывает более 100 специалистов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

МВД строит на «Эльбрусах» грандиозную систему фиксации нарушений ПДД в Москве

В России введут штрафы для тех, кто закупает слишком мало отечественной радиоэлектроники

Вышел бесплатный «Мой офис» для дома под российские Linux

Из «Цифровой экономики» тихо исчезли программы строительства ЦОД на 91 миллиард

Единую биометрическую систему будут развивать Правительство, ЦБ и «Ростелеком», но не банки

Qiwi купила SaaS-платформу для создания таксопарка

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие веб-камеры с разрешением 4K: выбор ZOOM

Полезные функции современных холодильников, за которые стоит платить

Лучшие смартфоны 2021 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная сама может нарушать законы физики

Ликбез RnD.CNews: как устроен квантовый мир

Алмазы с дефектами — идеальный интерфейс для квантовых компьютеров
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022