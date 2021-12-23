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«Микрон» расширяет производство микросхем в пластиковых корпусах

«Микрон», российский производитель и экспортер микроэлектроники, получил заключение Министерства промышленности и торговли России о подтверждении производства на территории России ряда микросхем в пластиковых корпусах.

«В ситуации глобального дефицита электронных компонентов импортозамещение стало не только вопросом технологического суверенитета, но и способом обеспечить бесперебойный выпуск радиоэлектронной аппаратуры», – сказал Евгений Кузьмин, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности компании «Микрон». Благодаря поддержке Минпромторга, направленной на стимулирование спроса, мы расширяем серийное производство микросхем на рынке РФ, чтобы обеспечить нашим клиентам возможность локализации конечной продукции».

На данный момент в реестр промышленной продукции, произведенной на территории России, внесены микросхемы управления питанием, а также интерфейсные микросхемы. Эта продукция широко применяются в телекоммуникационном оборудовании, электросчетчиках, промышленной аппаратуре и коммерческой электронике: от бытовой техники и электронных музыкальных инструментов до медицинской аппаратуры, и робототехнических устройств. Перечень микросхем в реестре будет непрерывно пополняться, в планах расширение линейки микросхем в таких широко применяемых пластиковых корпусах как SO-8, ESOP-8, SOT-223, SOT-23, TO-263, TO-252.

Заключение о подтверждении производства на территории России микросхем выдано по результатам рассмотрения документов в соответствии с постановлением Правительства России от 17 июля 2015 г. №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ».

По состоянию на декабрь 2021 г. в реестр промышленной продукции включено 22 позиций производства «Микрона», в том числе: микросхемы и чип-модули для банковских карт и идентификационных документов, микросхемы, инлеи и решения для транспорта, СКУД и RFID, IoT-микроконтроллер, микросхемы управления питанием, интерфейсные микросхемы.

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