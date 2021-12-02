В Новосибирске оцифрованы списки больных и умерших в госпиталях в годы Великой Отечественной войны

Корпорация ЭЛАР перевела в цифровой формат более 2200 дел (это более 260 тыс. скан-образов) из различных фондов Государственного архива Новосибирской области.

Государственный архив Новосибирской области - один из крупнейших хранилищ архивной информации по истории не только Новосибирской области, но и всей Сибири. В фонде Архива более 2,5 млн единиц хранения, здесь хранятся документы начиная с 1726 года.

В 2020 г. в учреждении появился планетарный сканер «ЭларСкан А2-600», на котором сотрудники самостоятельно оцифровывают наиболее ценные документы, в том числе датируемые XVIII веком. В 2021 г. корпорация ЭЛАР была вновь привлечена для оцифровки большого объема документов Архивного фонда Новосибирской области, - для сканирования более 2200 дел, среди которых ценные и наиболее востребованные материалы, была развернута технологичная площадка по оцифровке с профессиональным отечественным сканирующим оборудованием.

«В ходе текущего проекта оцифрован Фонд «Управление здравоохранения администрации Новосибирской области, г. Новосибирск, 1937г. - до настоящего времени» , - он содержит планы, отчеты, доклады, справки о состоянии здравоохранения в районах Новосибирской области с 1937 года по настоящее время, протоколы заседаний 1-й областной конференции врачей (1942 г.), стенограммы заседаний съезда сельских врачей области (1944 г.), а также обзоры работы медицинских учреждений, санитарно-эпидемического состояния районов области в военное время (1943 г.)», - сказал начальник отдела автоматизированных архивных технологий Государственного архива Новосибирской области Виталий Буренков.

Оцифрованные документы также дают представление о состоянии и специфике медицинской помощи женщинам и детям, работе детских медицинских учреждений области (1943 г.), в целом о медицинском обслуживании населения. Электронные копии созданы для большого и ценного пласта архивных документов, отражающих картину работы госпиталей во время Великой Отечественной войны.

«Списки госпиталей за 1941 г., списки больных и умерших в госпиталях в период с 1942 по 1944 гг., приказы по отделу эвакогоспиталей, протоколы совещаний врачей, госпитального совета, общих собраний раненых и больных, находящихся на излечении, - поясняет Виталий Буренков. – Оцифровано много различных видов документов, - среди них и списки, личные листки по учету кадров, удостоверения, справки, автобиографии медицинского и обслуживающего персонала госпиталей, переписка о перемещении врачей и многое другое».

В ходе проекта также был оцифрован Фонд Р-627 «Совет профессиональных союзов Западно-Сибирского края, г. Новосибирск, ноябрь 1925 - 1937 гг.», который содержит такие документы, как протоколы краевых, окружных съездов профсоюзов, планы развития хозяйства и культуры в Западной Сибири, металлургии Урала, строительства Урало-Кузнецкого комбината, доклады о состоянии каменноугольной промышленности. По документам фонда можно проследить этапы развития кооперации, а также получить сведения о забастовках на предприятиях Сибири и политических настроениях рабочих в 1928 - 1929 годах.

«Все документы оцифровываются с целью наполнения и развития информационной системы «Электронный архив Новосибирской области», - говорит Виталий Буренков. – А также качественные электронные копии исторических документов будут использоваться для создания тематических выставок в рамках интернет-портала «Мультимедийный архив Новосибирской области».