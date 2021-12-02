«Магнит доставка» перейдет на собственную платформу

«Магнит» приступил к переводу функций управления онлайн-заказами, сборкой и доставкой товаров в рамках сервиса «Магнит доставки» в контур собственного технологического решения. Это ключевой этап в развитии e-commerce ритейлера. В тестовом режиме к собственной платформе подключены торговые точки Московской области. После тестирования решение будет запущено в промышленную эксплуатацию во всех городах, где работает сервис «Магнит доставка». До сих пор в собственном e-commerce компания пользовалась сторонней платформой.

Заказ товаров, их обработка и сборка будут полностью происходить на стороне компании, управление доставкой в части распределения заказов курьерам также будет осуществлять розничная сеть. Это позволит повысить эффективность работы собственных онлайн-проектов за счет гибкой интеграции с бизнес-процессами компании, а также предложить новые клиентские сервисы. Кроме того, «Магнит» планирует расширить комплекс маркетинговых активностей для пользователей благодаря тому, что основные этапы совершения заказа будут проходить в контуре собственной платформы, и развивать работу по контролю качества сервиса.