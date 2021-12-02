Cognitive Pilot роботизирует внедрение автопилотов

Компания Cognitive Pilot (дочернее предприятие Сбербанка России и Cognitive Pilot) разработала инструмент Cognitive Smart Calibration, который позволил компании значительно упростить и сократить до 2-3 раз сроки перехода от опытных серий к промышленному внедрению системы автономного управления сельхозтехникой Cognitive Agro Pilot за счет автоматизации наиболее сложных этапов внедрения.

На мировом рынке умной сельхозтехники до настоящего времени не существовало аналогичного по функционалу, промышленного решения.

Рыночный сегмент технологий подобного класса в настоящее время только формируется, однако, по мнению экспертов, его перспективность и значимость чрезмерно высока и в самое ближайшее время следует ожидать его взрывного роста. Уже к 2025 г. его объем прогнозируется на уровне $14,4 млрд.

«Сегодня, в связи со стремительным ростом числа продаж систем автономного управления сельхозтехникой на основе искусственного интеллекта Cognitive Agro Pilot, расширением продуктовой линейки и включением в нее версий для новых моделей агро-техники, увеличением числа российских регионов, использующих систему, формированием зарубежной сети представительств компании, мы выстраиваем новую схему продаж, которая предусматривает возможность самостоятельной установки, запуска и обслуживания Cognitive Agro Pilot силами заказчика, без какого-либо участия наших представителей, дилеров и т. д. Наша цель, чтобы эти работы были максимально просты и доступны», - сказал управляющий партнер и технический директор Cognitive Pilot Антон Емельянов.

Одним из основных моментов пуско-наладки и внедрения любого колесного робота является процесс настройки базовых параметров (калибровки) его датчиков, представляющий собой комплекс работ по выставлению их ориентации в пространстве таким образом, чтобы данные поступали в систему корректно. Это требует определенных навыков, квалификации персонала и выполнения определенного набора операций по настройке в нужной последовательности. Поэтому до последнего времени эти действия выполнялись квалифицированными инженерами Cognitive Pilot. Для того чтобы преодолеть необходимость постоянного привлечения ответственного инженерного персонала к работам по настройке системы, специалисты компании разработали технологию Cognitive Smart Calibration, которая позволила роботизировать процесс настройки сенсоров.

Технология Cognitive Smart Calibration на основе постоянного мониторинга и анализа потока данных с видеокамер, датчиков одометрии и других сенсоров, позволяет автоматически определять текущую точность их калибровки и в момент, когда она начинает превышать пороговое значение, производить автоматический пересчет установок, какими они были бы при точной калибровке. После этого, также автоматически, незаметно для пользователя, производится актуализация настроек системы управления роботом, где параметры данных калибровки датчиков выставлены точно.

«Мы упростили процесс настройки Cognitive Agro Pilot до того, что владелец техники или любой его инженер, или техник может это делать самостоятельно в течение получаса. Вся установка и настройка фактически осуществляется по нажатию двух клавиш. Это примерно, как автолюбителю поменять в гараже колеса с дисками на летней резине на зимнюю», - отметил Емельянов.

Помимо первичной калибровки сенсоров, выполняемой на этапе пуско-наладки автопилота Cognitive Agro Pilot, технология Cognitive Smart Calibration также позволяет роботизировать процесс настройки параметров управления и на этапе эксплуатации системы, поскольку в процессе работы эти параметры могут изменяться из-за вибрации, изменения температуры, столкновения сенсоров с какими-либо объектами, например, ветками деревьев и другим причинам. Более того, технология позволяет оптимизировать различные параметры системы управления роботом с учетом накопления полезной статистики за время ее эксплуатации.

«При переходе к массовым рынкам крайне важно предельно автоматизировать сам процесс производства. Роботизация самого процесса производства роботов является ключевым условием формирования реальных рынков сбыта», - сказала Ольга Ускова, генеральный директор Cognitive Pilot.

Как показали предпромышленные испытания Cognitive Smart Calibration, точность калибровки датчиков в роботизированном режиме увеличивается в среднем в 1.5-2 раза, что крайне важно, поскольку в управлении роботом при выполнении сельхозработ требуется сантиметровая точность.

Кроме того, по оценке разработчиков, решение позволит сократить расходы агрохозяйств на проведение пусконаладочных работ, а, следовательно, снизить стоимость (за опцию самоустановки компания Cognitive Pilot планирует предоставлять клиентам специальную скидку) системы автономного управления сельхозтехникой на 10-15%, а также сократить время обслуживания и потенциальных простоев системы на 25 – 30%.

Установка технологии Cognitive Smart Calibration на умные тракторы и комбайны начнется с 2022 г.