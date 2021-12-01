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«ЭлНетМед» поможет частным клиникам интегрироваться в ЕГИСЗ МЗ России

«ЭлНетМед», подразделение компании «Нетрика Медицина», и Национальная Ассоциация медицинских организаций (НАМО) договорились о сотрудничестве в области цифровизации сегмента коммерческой медицины. Документ об этом в рамках VII Национального конгресса частных медицинских организаций подписали руководители компаний – Владимир Соловьев и Сергей Мисюлин.

Предметом соглашения является комплекс совместных действий, направленных на помощь членам Ассоциации в выполнении законодательных требований по обязательной интеграции частных медицинских организаций в единый цифровой контур и передачи данных о медицинской практике в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) МЗ России .

Действующими нормативно-правовыми актами Правительства России и Минздрава России предусмотрена необходимость подключения частных клиник к ЕГИСЗ МЗ России и передаче сведений в систему с 1 сентября 2021 г. Сервисы «Интегрированная электронная медицинская карта» и «Запись на прием к врачу», реализованные на платформе N3.Health, позволяют передавать необходимые сведения в электронном виде в ЕГИСЗ МЗ РФ, что обеспечивает выполнение требований Постановлений №555 и №852. Помимо этого, сервис ИЭМК помогает организовать обмен информацией между клиниками, филиалами и партнерами.

Являясь официальным оператором иной информационной системы, уполномоченным Министерством Здравоохранения России на передачу данных в ЕГИСЗ МЗ России через облачную платформу N3.Health, компания «ЭлНетМед» обеспечит информационно-консультационную поддержку по вопросам взаимодействия клиник Ассоциации с ЕГИСЗ МЗ России, а также предоставит для членов НАМО специальные тарифы на передачу данных в ЕГИСЗ МЗ России.

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