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«Диасофт» представил платформу развития Digital Q.Corporate для комплексной автоматизации корпоративного финансового обслуживания

Компания «Диасофт» предлагает банкам и финансовым организациям платформу развития Digital Q.Corporate, позволяющую автоматизировать бизнес-процессы по основным направлениям корпоративного финансового обслуживания.

Платформа развития Digital Q.Corporate объединяет в себе более 60 решений для поддержки и эффективного развития всех категорий корпоративных финансовых услуг: от ведения и обслуживания договоров расчетных счетов, депозитов, кредитования до подготовки оперативной и финансовой отчетности.

Возможности платформы направлены на создание универсальной системы финансового обслуживания, отвечающей потребностям всех типов клиентов, а также на формирование с ними долгосрочных партнерских взаимоотношений. Digital Q.Corporate обеспечивает непрерывность работы сервисов 24/7, отказоустойчивость, высокую производительность и возможность линейной масштабируемости с учетом потребностей бизнеса.

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