CorpSoft24 создала систему управления данными кадрового учета для банка «Открытие»

Компания CorpSoft24 разработала систему управления данными кадрового учета на платформе «1С» для банка «Открытие».

В связи со сложной структурой внутри банка действует множество информационных систем, в том числе финансовых и учетных, которые решают задачи разных структурных подразделений и взаимодействуют между собой.

Кроме того, в отделениях банка работают тысячи сотрудников, по которым ведется кадровый учет. Координации таких больших объемов данных всегда сложный процесс. Задачей CorpSoft24 было разработать систему управления консолидированными данными кадрового учета.

«1С:Интегра» — система-консолидатор данных кадрового учета, внутренняя разработка банка, для ее развития в части пользовательского взаимодействия и обеспечения бизнес-процессов была привлечена компания CorpSoft24. Специалистами CorpSoft24 в банке была внедрена корпоративная система управления данными «1С:Интегра. Управление данными» на базе «1С:Предприятие 8.3».

«Единое информационное пространство дает возможность гибко управлять качеством консолидированных данных. Ролевая модель позволяет настраивать доступ к объектам системы и реквизитам, задавая ограничения в профилях пользователя», — сказал Константин Крыжановский, руководитель отдела сопровождения 1С CorpSoft24.

По его словам, созданная система поможет специалистам банка повысить качество данных до необходимого и достаточного уровня, и заложит основу для дальнейшего развития функционала управления связанными данными на выбранной платформе.

«Система гибко настраивается, позволяет адаптировать ее функционал под возможные изменения бизнес-процессов компании без привлечения разработчиков», - отметил Константин Крыжановский.