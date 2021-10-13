CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Внедрения
|

Исследование Aveva: 85% промышленных компаний увеличат инвестиции в цифровую трансформацию и устойчивое развитие

Компания Aveva, один из лидеров в области промышленного ПО для ускорения цифровой трансформации и поддержания экологической стабильности, сообщила, что 85% предприятий планируют нарастить инвестиции в цифровую трансформацию в ближайшие три года, чтобы противостоять климатическим изменениям, внедрить автоматизацию и повысить производительность с помощью передовых технологий. Эти данные опубликованы в выполненном по заказу Aveva отчете о приоритетах лидеров отрасли и топ-менеджеров в отношении инноваций.

Aveva опросила более 850 экспертов в области цифровой трансформации, работающих в таких отраслях, как крупный агробизнес и производство пищевых продуктов, инфраструктурный комплекс, энергетика, электроснабжение и химическая промышленность. Цель исследования – понять рыночные перспективы, проблемы и инновации, которые побуждают предприятия внедрять цифровые технологии и использовать сочетание ИИ, промышленного программного обеспечения и человеческого понимания для максимального повышения производительности.

«Лидеры промышленности используют продвинутую аналитику и цифровые инновации, чтобы вывести процессы проектирования, строительства и эксплуатации на новый уровень. Сочетание разнообразных, актуальных и точных производственных данных с охватом и масштабом облачных технологий, умной аналитикой и искусственным интеллектом (ИИ) улучшает взаимодействие команд, позволяет им действовать гибко и достигать более высоких результатов. Это начало изменений, в результате которых все мы будем жить и работать по-новому» — сообщает Рави Гопинат (Ravi Gopinath), директор Aveva по стратегическому развитию и облачным технологиям.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти дважды не смогли отдать 80 млн руб. за доработку огромной ГИС. В третий раз предложат меньше

Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021

Столичное ГИБДД получит ИИ для поиска авто с «мертвыми» водителями

Москва отдаст фото пользователей своих госуслуг в систему распознавания лиц

«Т1» задорого купил «Мультикарту»

Интегратор ФНС купит за 70 млн руб. «русский Hadoop», чтобы использовать его в Узбекистане

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие электрические зубные щетки: хиты продаж

Как выбрать холодильник для дома: советы ZOOM

Какой дисплей для смартфона лучше: AMOLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова

Тройная запутанность в кремнии — крупный прорыв в квантовых компьютерах
Показать еще