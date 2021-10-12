CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Внедрения
|

«Юниксофт» приступил к внедрению системы управления документами и бизнес-процессами Tessa в Burger King

Компания «Юниксофт», сертифицированный партнер Syntellect, приступил к внедрению системы управления документами и бизнес-процессами Tessa в сети ресторанов Burger King.

В 2021 г. в сети ресторанов Burger King было принято решение о смене текущей системы электронного документооборота и переходе на платформу управления документами и бизнес-процессами Tessa. В качестве системного интегратора и поставщика решения СЭД выступает сертифицированный партнер разработчика платформы - компания «Юниксофт».

В объем проекта по автоматизации включена настройка стандартных, базовых функций типового решения СЭД Tessa, а также ряд дополнительных функциональных модулей: работа с закупочной документацией, автоматизация работы с первичной документацией, формирование электронного архива документов.

В рамках первого блока будет автоматизирована работа с организационно-распорядительной документацией. При этом планируется, что к процессу перехода на автоматизированный документооборот будут подключены как сотрудники офиса, так и менеджеры ресторанов, с целью обеспечения безбумажного электронного документооборота.

Платформа Tessa имеет функциональные возможности в базовой поставке, позволяющие избежать незапланированных расходов на дополнительные модули и лицензии продукта. Преимуществами Tessa стали быстродействие, невысокие требования к оборудованию и каналам связи, отсутствие необходимости привлечения на проект большого количества ресурсов со стороны компании. При выборе решения также оценивались история и перспективы развития платформы Tessa: динамика развития продукта, соответствие требованиям рынка, четкость и одновременно гибкость вендора относительно будущих планов.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Интегратор ФНС купит за 70 млн руб. «русский Hadoop», чтобы использовать его в Узбекистане

Создан универсальный язык программирования. Он позволяет писать одновременно на С, Python, JavaScript и так далее

Abbyy открыла сервис автоматической обработки документов для тех, кто не умеет программировать

ГЛОНАСС прекращает использовать «советское» время

Mail.ru Group больше нет

Какие потери данных, MIPS, IOPS могут быть у топового облачного провайдера? Обзор Market.CNews

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как выбрать холодильник для дома: советы ZOOM

Какой дисплей для смартфона лучше: AMOLED или IPS?

Лучшие циклонные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова

Тройная запутанность в кремнии — крупный прорыв в квантовых компьютерах
Показать еще