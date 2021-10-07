Axis Communications расширила портфель решений для видеонаблюдения на больших пространствах

Axis Communications объявила о выпуске двух новых взрывозащищенных камер TZ-камера AXIS XPQ1785, AXIS XFQ1798 и представила новую версию приложения для обнаружения вторжения AXIS Perimeter Defender PTZ Autotracking. Новые камеры предназначены для наблюдения за большими территориями и сигнализации об обнаружении огня или дыма. Это решение может быть эффективным в сфере охраны труда, производственной безопасности и защиты окружающей среды в потенциально взрывоопасных областях.

Обновленный функционал AXIS Perimeter Defender поддерживает в совместимых камерах классификацию людей и транспортных средств на основе искусственного интеллекта. Это обеспечивает оптимальное видеонаблюдение на любых открытых территориях при меньшем количестве ложных срабатываний даже в сложных условиях, таких как блики, отражения, тень, дождь и снег и более высокий уровень безопасности на таких значимых объектах, как химические заводы, электростанции и тюрьмы.

Новая взрывозащищенная камера PTZ-камера AXIS XPQ1785 обеспечивает изображение с качеством 1080p и 32-кратным оптическим зумом, а также непрерывное панорамирование и наклон на 360° со скоростью до 200°/с. Другая новинка — модель AXIS XFQ1798 — оснащена светочувствительной матрицей 4/3 дюйма и разрешением 4K при 30 кадрах в секунду. Взрывозащищенные камеры имеют всемирную сертификацию Ex и 5-летнюю гарантию. Новинки выполнены из нержавеющей стали (316L). Встроенная система обнаружения дыма отслеживает признаки задымления и моментально отправляет тревожные сигналы.

Видео не отправляется на центральный сервер для дальнейшего анализа, аналитика производится непосредственно в камере, поэтому нет необходимости в дополнительном и дорогостоящем вычислительном оборудовании. Это делает систему гибкой и масштабируемой, а также минимизирует использование пропускной способности сети и пространства для хранения данных. AXIS Perimeter Defender интегрируется с функциями управления событиями камеры Axis. Это означает, что пользователь системы может решить, как система будет реагировать на вторжение. Камера может отправлять видео в реальном времени и оповещения по электронной почте сотрудникам службы безопасности, это позволяет охранникам сосредоточиться на потенциальных проблемах и принять превентивные меры. Настройка камеры на отправку и запись видео только по сигналу тревоги также облегчает просмотр и поиск инцидентов. Кроме того, камеру можно запрограммировать на включение громкоговорителя для отпугивания злоумышленников.