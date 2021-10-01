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Компания DEPO Computers представила моноблок на базе российской материнской платы DEPО и процессора «Байкал-М»

Компания Depo Computers, системообразующее предприятие российской радиоэлектронной промышленности, разработчик и производитель вычислительной техники, представила моноблок Depo Neos MA 522.

Моноблочный компьютер Depo Neos построен на российских технологиях. Одним из преимуществ данного моноблока является наличие российской элементной базы в составе изделия. Предусмотрена установка отечественных: системной платы, процессора, оперативной памяти и SSD-накопителей.

Depo Computers поддерживает принятый в РФ курс на цифровую трансформацию и переход на импортозамещающие технологии в сфере ИТ. Российская вычислительная техника Depo уже широко используется российскими компаниями и организациями: Федеральной налоговой службой, МВД России, Федеральной антимонопольной службой, Госкорпорацией «Ростех», дочерними компаниями ОАО «Газпром» и многими другими. Компания обещает высокий уровень сервисного обслуживания поставленной техники, поскольку использует широкую сеть авторизованных интеграционно-сервисных центров.

«Широкое внедрение российской вычислительной техники в государственных инфраструктурах способствует решению задач достижения технологической независимости России и создания единой цифровой экосистемы на базе отечественных технологий», - отмечает директор департамента продаж в государственный сектор Елена Мосунова.

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