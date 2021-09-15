ТМК начала опытную эксплуатацию интеллектуальной системы планирования на базе решения SAP

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) начала опытно-промышленную эксплуатацию системы планирования производства и сбыта продукции на горизонте до 18 месяцев. Проект, реализованный на базе решения компании SAP Integrated Business Planning (SAP IBP), позволяет оптимизировать работу по ключевым бизнес-направлениям и перейти от ежегодного планирования продаж и операций к скользящему планированию с ежемесячной детализацией.

К работе в системе подключены подразделения, отвечающие за анализ рынка, продажи, снабжение, производство, логистику и другие процессы производственно-сбытовой цепочки. Каждое из них вносит и регулярно обновляет в базе результаты текущей деятельности, среднесрочные планы, запросы и аналитическую информацию по своим направлениям. Система анализирует эти данные и на основе специального алгоритма предлагает способы оптимизации планов, чтобы взаимодействие подразделений было наиболее эффективным. При этом алгоритм подстраивается под стратегические цели и тактические задачи, которые устанавливает руководство компании.

Чтобы использовать весь потенциал решения, в ТМК создано специализированное подразделение. Оно будет координировать работу сотрудников в SAP IBP и с помощью инструментов системы формировать ежемесячные прогнозы деятельности компании на основе накопленных данных и актуальных экономических и производственных показателей.

«Переход на интеллектуальное интегрированное планирование — важный этап нашей программы цифровой трансформации производства. Мы получили новый математический аппарат, который поможет в принятии управленческих решений и позволит лучше адаптироваться к ситуации на рынке. Система также призвана экономить ресурсы компании по целому ряду направлений: сокращение затрат на логистику, складские запасы и объемы закупок, эффективное использование оборудования. Сейчас мы находимся на этапе опытно-промышленной эксплуатации, полноценный переход на скользящее планирование намечен на начало 2022 г. При этом с учетом расширения ТМК проект будет масштабирован и на новые активы, чтобы принести максимальный эффект для бизнеса компании», — сказал генеральный директор ТМК Игорь Корытько.

Проект, реализованный экспертами SAP Services CIS, стал уникальным для металлургической отрасли СНГ по организационному охвату и сложности сети поставок. Интеграция решения с другими продуктами SAP (SAP Business Warehouse – платформой для построения хранилища данных) позволит увеличить точность планирования и получить инструменты для оперативного план-факт анализа при принятии управленческих решений.

Проект стал первым, верхнеуровневым этапом создания в ТМК комплексной Системы интегрированного планирования (СИП). В дальнейшем к нему добавятся новые модули, которые позволят формировать единый портфель заказов и производственную программу компании, распределять объемы производства по заводам и цехам, а также расписывать конкретные задачи на определенный день.