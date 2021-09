Центр ИИ МТС и Plug and Play предложат стартапам smart money

МТС объявляет о партнерстве Центра ИИ МТС с крупнейшей глобальной инновационной платформой Plug and Play в рамках созданного на базе центра акселератора Intelligent Machines (Intema). Центр ИИ МТС присоединится к экосистеме Plug and Play, с которой сотрудничают более 500 крупнейших компаний мира в США, Франкфурте, Амстердаме, Париже, Милане, Барселоне Шанхае, Токио.

Plug and Play - крупнейшая глобальная инновационная платформа со штаб-квартирой в Кремниевой долине, которая объединяет стартапы, корпорации и инвесторов по всему миру и помогает им развиваться вместе. Сеть Plug and Play насчитывает более 40 тысяч стартапов и 500 корпоративных партнеров. Только в 2020 году акселерацию в Plug and Play прошли 2065 проектов.

В рамках партнерства менторы Plug and Play войдут в число экспертов акселерационной программы Intelligent Machines (Intema)* Центра ИИ МТС и смогут консультировать стартапы во время обучения. В число менторов также войдут сотрудники лидирующих технологических компаний, таких как Samsung, Facebook, Google, Nvidia.

Акселератор Центра ИИ МТС Intema предложит стартапам smart money: не только финансовую поддержку в размере до 100 тысяч долларов США, но и техническую экспертизу, а также доступ к вычислительным мощностям суперкомпьютера, необходимым для быстрого и качественного обучения нейронных сетей. Заявки на участие в акселерационной программе могут подать фаундеры любых проектов в области искусственного интеллекта до октября.

Сотрудничество с Plug and Play позволит Центру искусственного интеллекта расширить свои контакты с ИИ-стартапами в глобальном масштабе и привлекать перспективные проекты в свою акселерационную программу.

«В сфере искусственного интеллекта мы создаем систему полного цикла для работы с идеями, проектами и продуктами, — рассказал директор по финансам и инвестициям Центра ИИ МТС Алексей Постернак. — Сотрудничество с Plug and Play является важным элементом в этом процессе: мы будем искать перспективные команды по всему миру, поддерживать разработчиков ИИ-решений и выводить их продукты на новый уровень. Мы планируем развивать работу со стартапами и инвестировать в перспективные команды и технологии, ориентированные на ИИ, в рамках нашего венчурного фонда, акселератора и венчурной студии».

«Работа с лидирующей ИИ-платформой в России - большая честь для Plug and Play. Мы рады изучить российский рынок искусственного интеллекта и телекоммуникаций, и использовать все способы, чтобы продвигать инновации. В Plug and Play мы убеждены, что сильные корпорации, которые сотрудничают с лучшими в своей области стартапами, быстро растут благодаря возможностям, которые им предлагает это сотрудничество. Партнерство с Центром ИИ МТС имеет большое значение для обеих сторон, ведь оно означает создание возможностей для роста, изучения новых рынков и развития инноваций,» - сказал Саид Амиди, генеральный директор Plug and Play.