Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» состоится при поддержке РБК Events и Accenture

ЛАНИТ представляет ежегодную конференцию, на которой технологические лидеры, представители бизнеса и эксперты расскажут о новых вызовах в сфере ИТ и представят своё видение цифрового бизнеса в нестабильных и быстро меняющихся условиях. Партнеры деловой программы мероприятия - РБК Events и консалтинговая компания Accenture. Конференция «Умные решения – умная страна: вызовы и перемены» состоится 6-7 октября 2021 г.

Программа первого дня конференции «Тренды и стратегии» посвящена новым вызовам и переменам, с которым столкнулся бизнес в последнее время. Ведущие отраслевые эксперты поделятся своим мнением о том, какими должны быть проекты цифровой трансформации в различных сферах жизни государства, бизнеса и общества. Представители бизнеса расскажут о своих ИТ-стратегиях и о том, какие направления они считают перспективными.

Приглашенный спикер - профессор инноваций и стратегии бизнес-школы IMD Марк Гривен (Швейцария). Беседа с ним состоится в формате public talk.

Пройдет пленарная дискуссия «Будущее ИТ: технологии меняют жизнь, жизнь меняет технологии», подготовленная РБК Events. Среди тем для обсуждения - цифровизация и жизнь, искусственный интеллект, нейросети, дополненная реальность; системы управления и администрирования, базы знаний и корпоративные сети; сделки в один клик, безопасность данных и блокчейн, формирование программной платформы; ИТ и децентрализация: программные инструменты и реализации современных управленческих моделей.

Консалтинговая компания Accenture проведет секцию «Технологии + устойчивое развитие». Вторая секция будет посвящена информационной безопасности. Её модератор - Михаил Смирнов, главный редактор Business Information Security Association (BISA).

Программа второго дня конференции «Технологии и опыт» состоит из четырех секций: «Инфраструктура для цифровой экономики» (модератор - Павел Сварник, директор Центра стратегического развития компании «ЛАНИТ-Интеграция»), «Искусственный интеллект» (модератор - Денис Афанасьев, сооснователь компании CleverData), «Цифровая трансформация» (модератор - Владимир Вертоградов, вице-президент ЛАНИТ) и «Кадры для ИТ-отрасли» (модератор - Марина Макарова, директор учебного центра «Сетевая Академия ЛАНИТ»). Участники получат глубокое понимание требований меняющегося ИТ-климата, узнают о том, какие технологии помогут решить острые проблемы.

Мероприятие будет полезно ИТ-руководителям и специалистам, ответственным за внедрение ИТ-инноваций, цифровую трансформацию, информационную безопасность и разработку информационных систем.

Участие бесплатное. Регистрация по ссылке.

Организатор: компания ЛАНИТ.

Партнеры конференции: Cisco, Commvault, Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise, HUAWEI, InfoWatch, Intel, Schneider Electric, ДКС, «Лаборатория Касперского».

Информационные партнеры конференции: РБК, NBJ, Global CIO, IT Manager, Banki.ru, Про Бизнес, ИКС Медиа, ict-online, БИТ, ict2go, Digital Report, «Современные технологии автоматизации».

О группе компаний ЛАНИТ

ЛАНИТ – «ЛАборатория Новых Информационных Технологий» – ведущая в России и СНГ многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 году. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг, число которых неуклонно увеличивается за счет освоения передовых и наиболее востребованных технологий и решений. ЛАНИТ является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда ЛАНИТ – 14 100 человек.

Рейтинговым агентством RAEX ЛАНИТ признан лидером отечественного рынка информационных и телекоммуникационных технологий. По данным международной компании IDC, занимает первое место по объему выручки среди компаний, оказывающих ИТ-услуги в России. Входит в ТОП-100 лучших работодателей России, а также признана одной из самых популярных компаний у соискателей, по данным ежегодного рейтинга HeadHunter.