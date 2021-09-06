В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали решение для оцифровки школьного инвентаря

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» – предприятие «Микрон» – представил специализированное решение «RFID инвентаризация для образовательных учреждений», которое обеспечит моментальный учет школьного инвентаря и облегчит ведение хозяйства, сообщил генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев.

Разработанное резидентом решение включает в себя набор самоклеящихся меток для маркировки предметов, мобильный считыватель, обеспечивающий автоматический учет материальных ценностей, и соответствующее программное обеспечение.

«В линейке резидента особой экономической зоны столицы представлен большой выбор инструментов для оцифровки и учета объектов различного характера – от складских запасов продукции до детских площадок и зданий. Новая разработка группы компаний «Микрон» может оказаться полезной для школ. Она пополнит ряд микроэлектронных решений из ОЭЗ «Технополис Москва» для сферы образования, среди которых развивающие лаборатории, интерактивные панели, учебные стенды», – отметил Геннадий Дегтев.

RFID-маркировка – важный инструмент цифровизации современной школы и хозяйствующих субъектов. Она помогает обслуживать и содержать в порядке объекты учета в помещениях и на открытой территории: имущество и оборудование предприятий и учреждений, объекты технической инфраструктуры, растущий парк объектов городского благоустройства. RFID позволяет эффективно учитывать их в автоматическом режиме, оптимизировать расходы и экономить время.

«На балансе любого образовательного учреждения – большое количество материальных ценностей. Мебель, оборудование, учебные пособия, инвентарь постоянно должны быть в наличии и использоваться в учебном процессе. Всё это имущество требует постоянного учета и контроля, что отнимает значительное время у персонала. Мы помогаем автоматизировать эти рутинные задачи коробочным RFID решением. Для удобства городских заказчиков комплект будет доступен на портале поставщиков и в интернет-магазине ГК «Микрон», – сказал заместитель генерального директора по коммерческой деятельности компании «Микрон» Евгений Кузьмин.