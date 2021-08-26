Первый серийный МРТ 1.5Т Philips, произведенный в России, готов к поставке в лечебные учреждения

Philips и НПАО «АМИКО» представили первый магнитно-резонансный томограф, произведенный на базе предприятия АО «Рентгенпром» (подразделение НПАО «АМИКО»). Система Philips Ingenia 1.5T стала первым МРТ с напряженностью поля 1,5 Тесла, который начали серийно производить в России. Новое оборудование уже скоро поступит в клиники, что поможет повысить качество оказываемой в них медицинской помощи. Планируемые инвестиции Philips в производство МРТ в России в ближайшие пять лет – около 5 млн долларов США.

Сотрудничество Philips и НПАО «АМИКО» началось в 2017 году с выпуска ультразвуковых систем высокого и экспертного класса. Эти решения, как и компьютерные томографы Philips, изготавливаются на заводе в Московской области уже более трех лет.

«Изготовление МРТ в городском округе Истра – первое такое крупное и успешное производство Philips в России. В 2017 году на Петербургском международном экономическом форуме мы подписали с Philips соглашение о сотрудничестве. За это время компания в партнёрстве с НПАО «АМИКО» наладила производство аппаратов УЗИ, компьютерных томографов, и вот сегодня мы присутствовали на запуске высокоточных и высококачественных аппаратов МРТ, которые помогут специалистам более точно ставить диагнозы. Мы рады, что известная во всем мире компания выпускает сложное медицинское оборудование именно в Подмосковье», – отметила Екатерина Зиновьева, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области.

По сравнению с производством КТ и УЗ-систем, изготовление магнитно-резонансных томографов – еще более сложный процесс, требующий высокой квалификации персонала, значительного количества компонентов и максимальной точности операций. Чтобы подготовить площадку, Philips поставила на завод прецизионное сборочное оборудование и инструменты, а также провела тренинги для персонала. Кроме того, компания тщательно следит за качеством каждого выпускаемого изделия. В результате медицинское оборудование Philips, произведенное в России, отвечает единым международным стандартам компании и ничем не уступает по качеству аппаратам, поставленным из-за рубежа, а производственные мощности позволяют производить не менее 50 аппаратов МРТ в год.

«Производство высокотехнологичного медицинского оборудования на территории нашей страны дает возможность российским заказчикам получать достойные решения международного класса, обладающие нужными параметрами, по приемлемой цене. Также повышается квалификация персонала предприятий и развивается система здравоохранения страны в целом, – отметил Максим Кузнецов, глава Philips в Центральной и Восточной Европе, России и СНГ. – Во время пандемии COVID-19 стала заметна возрастающая потребность российского рынка в системах для быстрой и точной диагностики. Уверен, что Philips и группа компаний «АМИКО» не будут останавливаться на достигнутом и в будущем расширят линейку выпускаемой продукции, чтобы отвечать на текущие запросы системы здравоохранения».

«НПАО «АМИКО» является одним из лидеров российского производства медицинского оборудования и изделий. В то же время мы внедряем в свою работу и лучшие международные практики. Мы рады партнерству с Philips, благодаря которому смогли запустить производство магнитно-резонансных томографов. Это сложный высокотехнологичный процесс, требующий определенных условий для производства и точности в работе, – отмечает Николай Блинов, директор НПАО «АМИКО». – Сегодня мы продемонстрировали новые результаты нашего партнерства с Philips – первый МРТ уже готов к отправке в медицинское учреждение».

Первая модель МРТ, которую Philips производит в России – система Ingenia 1.5T. Этот томограф позволяет получать цифровые МР-изображения высокого качества при коротком времени процедуры.

Модель Ingenia 1.5T была выбрана для производства в России, поскольку это универсальная система, которая подходит для проведения широкого спектра исследований. Оборудование может быть оснащено программным обеспечением для оптимизации рабочих процессов в отделении лучевой диагностики, а также современными клиническими пакетами и приложениями. Такой аппарат, по мнению экспертов компании Philips, способен удовлетворить самые насущные потребности российской системы здравоохранения.