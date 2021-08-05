CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Инфраструктура
|

Хостинг-провайдер FirstVDS расширил свое присутствие в дата-центрах IXcellerate

IXcellerate и FirstVDS подписали соглашение о расширении сотрудничества. В 2017 году компания FirstVDS приняла решение перенести часть своего серверного и сетевого оборудования во внешний ЦОД с целью обеспечить резервирование и отказоустойчивость сервисов и арендовала в дата-центре Moscow One компании IXcellerate несколько стоек. Весной 2021 года совместная команда IXcellerate и FirstVDS завершила инсталляцию новой выделенной зоны для развёртывания дополнительной ИТ-инфраструктуры заказчика в еще одном дата-центре – Moscow Two. Сервисный договор включает в себя круглосуточную поддержку, размещение дежурной службы FirstVDS на территории кампуса, а также прямое подключение оборудования к телеком-операторам Фортекс, Диджитал Нетворк, Telia, DDoSGuard и пиринговым платформам Eurasia Peering и MSK-IX.

Необходимость в новых мощностях возникла у хостинг-оператора в связи с динамичным ростом и расширением инфраструктурной базы. По данным REG.ru и аналитического портала StatOnline в 2020 году компания вошла в ТОП-3 хостеров по числу виртуальных (VPS) и выделенных (Dedicated) серверов, привязанных к доменам в зоне RU.

FirstVDS выбрала IXcellerate в качестве аутсорсинг-партнера по итогам мониторинга российского рынка ЦОД и его ведущих игроков. Ключевыми факторами, определившими выбор провайдера, стали надёжность дата-центров IXcellerate, возможность оператора обеспечить масштабирование мощностей, а также высокий уровень коннективности, который достигается за счет присутствия на площадках IXcellerate более чем 50 операторов связи и платформ по обмену трафиком, в том числе собственной (Eurasia Peering IX).

Специалисты IXcellerate спроектировали для FirstVDS новый инфраструктурный модуль, предназначенный для высокопроизводительных вычислений с нагрузкой до 12кВт на стойку. Данная инсталляция выполнена для уникальных серверов FirstVDS, которые оснащены внутренним, полностью изолированным контуром холодного водяного охлаждения. Размещение стоек в закрытом холодном коридоре с увеличенной площадью притока холодного воздуха позволило избежать установки дополнительных кондиционеров и тем самым снизить эксплуатационные затраты.

Комментирует Евгений Остапенко, коммерческий директор FirstVDS: «Мы предоставляем различные серверы для хостинга и разработки под проекты любого масштаба. Чтобы гарантировать нашим клиентам качественный бесперебойный сервис, нам нужны надежные каналы связи, которые обеспечат высокую скорость передачи данных. При этом мы очень быстро растем и нуждаемся в партнере, который сможет поддержать наш рост в стратегической перспективе. За четыре года сотрудничества с компанией IXcellerate мы ни разу не усомнились в верности своего выбора и готовы рекомендовать её как игрока с отличной репутацией, высокой экспертизой и клиентоориентированностью».

По словам Андрея Аксенова, генерального директора IXcellerate, «Цифровизация экономики стимулирует наших клиентов постоянно наращивать собственные мощности. В связи с этим их требования к центрам обработки данных постоянно растут. Масштабируемость, гибкость и прозрачность управления имеют большое значение для современных предприятий, поэтому мы постоянно работаем над тем, чтобы отвечать на все индивидуальные запросы заказчиков — и сейчас, и в дальнейшем. Мы благодарны команде FirstVDS за выбор и сотрудничество и готовы предоставить им и другим наших клиентам максимально комфортные и выгодные условия для цифрового роста их бизнеса».

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Авиакомпания «Победа» переходит на российскую СУБД взамен американского ПО

Минпромторг придумал балльную систему, по которой будут выдавать госсубсидии разработчикам электронных компонентов

Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября

Российская финансовая разведка строит систему для слежки за операциями с биткоинами

Революционная облачная Windows сломалась сразу после запуска. Сервис отключен на неопределенный срок

В «М.Видео» искусственный интеллект назначает персональную цену для каждого покупателя

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие шнековые соковыжималки: хиты продаж

Обзор TECNO CAMON 17P: смартфон с софитами

8 компактных водонагревателей для маленькой ванной комнаты

Показать еще

Наука

LEGO-подобная техника сборки молекул ДНК — новый шаг в разработке биосенсоров

«Озера» под Южным полюсом Марса заставили ученых усомниться в своей теории

Ученые уже работают над 6G – создан магнитный порошок для преобразователей
Показать еще