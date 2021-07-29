Delta Solutions переносит производство электроники из Китая в Россию

Разработчик и производитель электронного и телекоммуникационного оборудования Delta Solutions начал подготовку к переносу своих производственных мощностей из Китая в Россию, в особую экономическую зону «Технополис «Москва». Новый завод компания локализует на базе своего дочернего предприятия «ДС электроникс», имеющего статус резидента столичной ОЭЗ, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Инвестиции компании в создание высокотехнологичного комплекса по выпуску коммутаторов, серверных материнских плат и серверов составят порядка 370 млн руб. Основными потребителями этой продукции станут различные ведомства, а также крупные государственные и коммерческие компании России.

В настоящее время Delta Solutions приступила к проектированию площадки и подбору технологических решений для будущего комплекса. После сдачи предприятия в эксплуатацию, которая запланирована на конец 2022 г., производство будет полностью локализовано в России.

«Серверное оборудование, выпускаемое Delta Solutions, будет востребовано при создании высокопроизводительных электронных систем для цифровизации отечественной экономики, в том числе при построении ДАТА-центров. После выхода на проектную мощность компания планирует занять порядка 10% российского рынка серверов и 5% рынка материнских плат», – отметил руководитель ведомства.

Предприятие, которое будет локализовано в особой экономической зоне столицы, станет первым российским производством, где будет организован полный цикл сборки печатных плат последнего поколения, уточнил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

«Delta Solutions рассчитывает создать на площадке ОЭЗ роботизированную линию, оснащенную уникальным высокопроизводительным оборудованием. Это позволит наладить выпуск широкого ассортимента стратегически важной для страны отечественной радиоэлектроники. Речь идет о производстве более чем 30 тыс. материнских плат, 30 тыс. персональных компьютеров, 50 телекоммуникационных стоек в месяц, а также о двух тысячах единиц серверного оборудования и тысяче коммутаторов в квартал», – отметил Геннадий Дегтев.