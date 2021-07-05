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KPBS внедрила Nutanix для системообразующего предприятия России ЭТМ

За 30 лет существования компании ЭТМ – топ-1 дистрибьютора электро- и светотехнической продукции РФ – парк серверного оборудования постоянно менялся, чтобы обеспечить необходимый уровень сервиса. ИТ-инфраструктура компании прошла все стандартные этапы развития, начиная с использования физических серверов под каждые отдельные задачи. По мере развития виртуализации, серверная инфраструктура менялась: появились блейд-системы с отдельно стоящими СХД и гипервизором. На момент ее внедрения, это была достаточно передовая технология, и она полностью удовлетворяла потребностям бизнеса.

Пандемия выявила потребности оптимизации ИТ-инфраструктуры ЭТМ, что было связано с необходимостью организации бесперебойной работы используемых приложений и удаленной работы сотрудников. Также компания столкнулась со сложностями масштабирования имеющейся инфраструктуры и управления отдельными ее элементами. В случае возникновения проблем, была неопределенность к кому обращаться – к производителю оборудования или к производителю ПО. Решение всех этих задач стало определенным вызовом для ЭТМ.

Почему же гиперконвергенция стала главным направлением в поиске решения?

По словам начальника отдела системной интеграции дирекции информационных технологий Александра Ходжаева, этот выбор базировался на «трех китах»: отказоустойчивости, ускоренной инсталляции, упрощенном масштабировании.

Сам выбор решения проводился методом тестирования и изучения различных продуктов: HPE SimpliVity, VMWare vSAN и Nutanix. Параллельно оценивались «классические» решения с выделенной СХД.

«Мы серьезно подошли к выбору платформы, т.к. это основа для всех наших цифровых сервисов. Поэтому, нам удалось часть решений протестировать. Проанализировав полученные данные, наши эксперты пришли к выводу, что решения Nutanix будут наиболее оптимальными с точки зрения цены, отказоустойчивости, масштабируемости, простоты управления и развертывания. Определившись с решением, мы перешли к выбору поставщика. Здесь у нас вопросов не возникло. Благодаря KPBS, многопрофильному системному интегратору и партнеру Nutanix статуса Cloud Champion, мы получили на тестирование оборудование и полноценные консультации», – рассказывает Александр Ходжаев.

«В I полугодии 2021 года ЭТМ и KPBS завершили первый этап по модернизации инфраструктуры компании для VDI и серверной виртуализации. У такого профиля нагрузки часто непредсказуемый рост, поэтому простота расширения и линейное увеличение производительности Nutanix ему крайне комплементарны. Комплекс услуг включал тестирование, сайзинг, консалтинг, поставку, пуско-наладку, русскоговорящую поддержку и обучение по решению Nutanix. Компания комплексно подходила к выбору решения, оценивая возможности применения его как для текущих, так и для потенциальных потребностей. Благодаря проработанному видению, уже реализуется внедрение Nutanix в региональные логистические центры, где важные преимущества Nutanix – упрощение датацентра и управления им – особенно актуальны», – комментирует Алексей Орлов, руководитель направления Nutanix компании KPBS.

«Находясь еще в самом начале пути совместно с Nutanix и KPBS, мы уже видим серьезные плюсы и развиваем инфраструктуру в других офисах по всей стране. Я хочу поблагодарить компанию Nutanix за прекрасные продукты, а компанию KPBS за продвижение этих продуктов и отличную работу с заказчиками», – прокомментировал Александр Ходжаев.

Подробнее узнать о проекте, а также задать интересующие вопросы ETM можно на онлайн мероприятии NUTANIX: «за» или «против». Рассказывают ИТ-директора»: https://nutanix.kpbs.ru/conference/

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