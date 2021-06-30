«Рикор» и Softline Computers запустили серийное производство серверной материнской платы

«Рикор» завершил разработку и начал серийное производство серверной материнской платы для Softine сomputers. Основные характеристики платы: 2 процессора Intel Xeon Scalable 3 и 4 поколений, чипсет типа Intel C621, 16 модулей памяти DDR4 ECC Reg до 2933 МГц.

Кроме разработки, специалисты «Рикор» осуществили работы по комплектации изделия, написанию специального программного обеспечения BIOS/BMC, постановки изделия на серийное производство и полному циклу тестирования готового продукта.

В настоящее время в серийное производство запущены первые 300 изделий.

В рамках проекта «Рикор» готовит полный комплект документов для получения заключения Минпромторга о производстве на территории РФ.

Плата может применяться не только на предприятиях государственного сектора, но и использоваться практически во всех отраслях экономики в качестве основы серверов для решения базовых задач.

Материнская плата Sofline сomputers идеально подойдет для использования в серверах мониторинга, хранения, виртуализации, баз данных, а также в файловых серверах.

Sofline сomputers активно развивает направление импортозамещения, чтобы предлагать партнерам лучшие решения в комфортные сроки с управляемой логистикой. Компания расширяет линейку серверов, построенных на компонентной базе, включающей системную плату R-BD-SclRM16.EA.v6 SL, произведенной в России.

Возможность выбора различных конфигураций под требования заказчиков делает решение Sofline сomputers более конкурентным на рынке импортозамещения.

Весь проект – от подготовки ТЗ до постановки изделия на серийное производство - длился около пяти месяцев. Sofline сomputers представил данные для технического задания, а инженеры «Рикор» разработали необходимую конструкторскую документацию, оптимизировали компонентную базу, провели необходимые испытания опытных образцов.

«Мы стремимся дать нашим заказчикам возможность реального импортозамещения. Принимая во внимание большой опыт и собственную научную базу «Рикор», мощности завода и технологическое партнерство со всеми крупными производителями процессоров – мы привлекли их в качестве разработчика и производителя нашей платы. Это одна из немногих компаний на российском рынке, кто имеет возможность разработать серверную платформу на любых процессорах, которые требуются заказчикам», - говорит Евгений Козлов, руководитель департамента Softline computers.