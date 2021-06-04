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«ФТО» внедрила «1С:ERP» на предприятиях тепличного холдинга ГК «РОСТ»

Специалисты компании «ФТО» осуществили внедрение «1С:ERP» на предприятиях тепличного холдинга группы компаний «РОСТ».

В ГК «РОСТ» использовалась «1С:УПП», измененная на 30% от коробочной версии приложения. После объявления фирмой «1С» о прекращении поддержки данного решения затраты на владение системой и ее поддержку могли значительно увеличиться. Кроме того, компании требовалось обеспечение доступности обновлений, связанных с изменениями в законодательстве. ИТ-руководители ГК «РОСТ» были вынуждены инициировать внедрение новой системы.

Перед ФТО стояла цель по улучшению системы управленческого учета и бюджетирования, необходимость консолидировать учет без использования гугл-таблиц и других внешних инструментов.

Внедряемым решением для ведения учета и формирования отчетности выбрали конфигурацию «1С:ERP Управление предприятием 2». Решение позволило выполнить задачи по обеспечению точного учета на складе, увеличению скорости сборки и отгрузки заказов, переводу в электронный формат бизнес-процессов центрального офиса и филиалов, снятию ограничений по росту компании на ближайшее время.

В результате внедрения клиент получил современную платформу для развития бизнеса. Теперь система поддерживает обновления законодательства, в которой учтены особенности бизнеса заказчика и удобство пользователей.

Эльяс Касми

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