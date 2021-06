Talenttech перенесла свои проекты в облако «Яндекса»

Разработчик HRtech-решений компания Talenttech будет использовать Yandex.Cloud для роста проектов: образовательной платформы «Фоксфорд», HR-сервиса Potok.io, биржи для дизайнеров Dizkon.ru, сервиса для поиска мастеров «Ремонтник.ру», платформы «Цифровое образование». По итогам 2020 г. год выручка Talenttech выросла на 77%. Для дальнейшего роста в 2021 г. компания планирует увеличить объем обрабатываемых данных: в сегменте HRTech на 500%, в сегменте Freelance на 70%, в сегменте EdTech на 700%. По прогнозам аналитиков Talenttech, до 2025 г. технологиями и продуктами компании-разработчика воспользуются более 70 млн пользователей.

Облачные сервисы дают возможность Talenttech обеспечить стабильность и безопасное хранение данных. С помощью сервиса Yandex Manage Service for Kubernetes удалось перейти на модель облачного потребления pay as you go, то есть использовать и оплачивать ровно тот объем вычислительных мощностей, который необходим под текущую нагрузку каждого проекта. Также Talenttech удалось сократить время и ресурсы внутренней ИТ-команды за счет использования управляемых сервисов Yandex.Cloud. Установкой, настройкой и поддержкой этих сервисов теперь занимается облачная платформа.

C помощью управляемых сервисов в облаке Yandex Managed Service for Clickhouse и Yandex Managed Service for Apache Kafka Talenttech разработала собственную аналитическую систему. Она позволяет сотрудникам формировать финансовые отчётности и проводить маркетинговую и продуктовую аналитику на основе данных для разных подразделений. Использование предиктивных моделей в аналитической системе позволило квалифицировать лиды и направлять усилия продаж более точно: предсказывать отток и работать с ним. Также система выступает как универсальное озеро данных (Datalake) – в ней можно хранить необработанные и неструктурированные данные, которые компания генерирует ежедневно.

«Talenttech активно растет год к году. В ИТ части мы сфокусированы на двух факторах: создании условий, реализации возможностей для более активного роста и ликвидации внутренних барьеров. Наш рост должен быть ограничен только внешними факторами (клиентами, рынком), но ни в коем случае не внешними препятствиями. В Yandex.Cloud мы нашли достойного и надежного партнера, который поддерживает оба фактора роста. В процессе сотрудничества мы получили полный спектр необходимых услуг и инфраструктуры», – сказал Сергей Ахметов, СТО ИТ-холдинга Talenttech.

В конце 2020 г. суммарная выручка топ-60 российских компаний из сферы EDTech выросла более чем на 113% относительно предыдущего года. Рынок HRTech также продолжает стабильно расти: объем мировых венчурных инвестиций в HRTech увеличивается на протяжении последних нескольких лет (в среднем более чем на 200% в год).

«Сервисы для образования и поддержки HR-процессов все активнее используют облака: разрабатывают новые продукты, создают инфраструктуру под растущие нагрузки. Такие компании ставят перед нами уникальные задачи роста, внедрения новых технологий, развития надежности и безопасности. Мы в свою очередь готовы создавать технические и коммерческие условия для их решения, решать каждый кейс индивидуально», – сказала Анна Даскал, руководитель направления по работе с технологическими компаниями Yandex.Cloud.