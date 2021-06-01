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КРЭТ в партнерстве с Sitronics Group создаст электрозарядную инфраструктуру Нижнего Новгорода

К 800-летию Нижнего Новогора в городе будет запущен первый маршрут городского электротранспорта. За развитие электрозарядной инфраструктуры в рамках проекта отвечает КРЭТ (госкорпорация «Ростех») совместно с Sitronics Group. Электрозарядные станции будут запущены в регионе уже 10 июня 2021 г.

В 2021 г. Нижегородская область вошла в список пилотных регионов по развитию электротранcпорта – по инициативе регионального правительства стартовал проект «Электротранспорт и зарядная инфраструктура». Одним из важнейших вопросов в его реализации стало создание в Нижегородской области электрозарядной инфраструктуры. Выполнение данного этапа работы обеспечит единственный в России серийный производитель электрозарядных станций КРЭТ в партнерстве с Sitronics Group.

Нижний Новгород станет первым после столицы городом, где будет запущен отечественный электротранспорт. Как рассказали в Правительстве региона, запланированный пассажиропоток составляет более 700 пассажиров в сутки. Уже согласован первый маршрут электротранспорта и места установки зарядных станций по схеме: Аэропорт «Стригино» – железнодорожная платформа «Стригино» – станция метро «Парк культуры». Расписание движения будет составлено с учетом графика прибытия электропоездов.

«Нижний Новгород – первый город России, где появился электрический трамвай, весь XX век был временем бурного развития нижегородского – горьковского электротранспорта. Опираясь на эти традиции, мы намерены обновлять существующую инфраструктуру. В регионе уже производятся электромобили для пассажирских и грузовых перевозок. Очень активно работает в данном направлении «Группа ГАЗ». Этот потенциал можно и нужно использовать на благо нижегородцев и гостей города. Те, кто прибывают в Нижний Новгород по воздуху, сразу смогут не только воспользоваться удобным и экологичным видом транспорта, но и оценить продукцию наших предприятий», – отметил Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области.

Наряду с электрификацией общественного транспорта, Нижегородская область совместно с КРЭТ и Sitronics Group прорабатывает меры поддержки водителей электротранспорта. В прошлом году транспортный налог для владельцев электромобилей в регионе был снижен в два раза. Выработка дальнейших мер поддержки будет осуществляться на основе опыта других регионов и стран.

«На начальном этапе реализации проекта по электрификации общественного транспорта, КРЭТ поставит в Нижегородскую область пять электрозарядных станций – три для ночного заряда транспортных средств и две станции «Фора ЭЗС-DC» – для заряда электрогазелей на конечных точках маршрута. В общей сложности в рамках проекта по электрификации транспорта в Нижегородской области до конца 2021 г. потребуется порядка 90 зарядных станций для общественного и городского транспорта, – отметил генеральный директор КРЭТ, куратор Новгородского и Марийского отделений Союзмаш России Николай Колесов. – Мы продолжим участие в проекте в рамках создания в регионе электрозарядной инфраструктуры. Более того, в настоящее время концерн готовится к запуску первого в России серийного производства ультрабыстрых зарядных станций для общественного транспорта, в дальнейшем они также могут быть поставлены в Нижегородскую область».

Партнером проекта стала Sitronics Group, поставщик комплексных решений и стратегий цифрового развития.

«Наша компания принимает участие в реализации инициатив, направленных на развитие экологичного электротранспорта в России. Коллаборация с крупнейшими отечественными предприятиями позволяет реализовать масштабные проекты. В рамках пилота в Нижнем Новгороде поставляется комплексное решение для электрозарядной инфраструктуры – это и сами ЭЗС, и цифровая платформа управления. Разработанное нами мобильное приложение поможет пользователям планировать время заправки, а система мониторинга будет отслеживать состояние зарядных станций и своевременно информировать о нем нашу сервисную службу», – сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

Развитие электротранспорта способствует существенному улучшению экологической ситуации в регионе. По данным экспертов, количество выбросов углекислого газа, от одного автобуса с двигателем внутреннего сгорания составляет порядка 89 тонн в год, от одного автомобиля – около трех тонн.

Электрогазели для работы на первом городском маршруте Нижегородской области поставит горьковский автозавод «Группы ГАЗ». В сентябре 2020 г. предприятие представило первые предсерийные образцы электромобилей GAZelle e-NN. Сегодня компания работает над организацией производства этих машин в различных модификациях, среди которых есть и комфортный электробус малого класса. По словам президента «Группы ГАЗ» Вадима Сорокина, техника готова для реальной эксплуатации на пассажирских маршрутах Нижнего Новгорода.

Дмитрий Степанов

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