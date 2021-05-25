«Сколково» и «Трансмашхолдинг» запустили первый конкурс по городским транспортным проектам

«Трансмашхолдин»г совместно с Фондом «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) запустили первый в России конкурс проектов для перспективных поездов метрополитена и современного городского рельсового транспорта. Старт сбора заявок дан на площадке Startup Village 2021.

Стартап-платформа ТМХ (TMH: New Vision) – первая крупная корпоративная программа «Трансмашхолдинга» по работе со стартапами – реализована на базе компетенций Фонда «Сколково» как держателя инновационной повестки и оператора решений технологических стартапов для крупных корпораций.

Прием заявок от стартапов и команд разработчиков продлится до 30 июля 2021 г. на сайте tmh.sk.ru. Актуальные направления технологий – безопасность и комфорт в метро, новые сервисы и услуги для пассажиров, цифровые технологии для управления поездами, новые конструкции и материалы вагонов. Также в центре внимания широкий спектр задач по энергоэффективности и оптимальной эксплуатации подвижного состава в городе.

Участники программы получат техническую и бизнес-оценку отраслевых экспертов, специалистов и руководителей ТМХ. Более 20 победителей смогут выстроить партнерские отношения с крупнейшим производителем железнодорожного и городского рельсового транспорта уже на этапе запуска продукта. Проработку пилотных проектов по интеграции инноваций в поезда будут курировать ведущие эксперты и дизайнеры компании.

Михаил Рожков, технический директор ТМХ: «ТМХ предлагает полный спектр продуктов и сервисов для городского транспорта: от дизайна и разработки подвижного состава до комплексного обслуживания и цифровых систем управления движением. Мы широко применяем технологии, ориентированные на комфорт и безопасность пассажиров, создаем интерактивную среду в поезде метро. ТМХ создает будущую транспортную инфраструктуру города, и мы видим значительный потенциал применения технологий стартапов в наших проектах».

Денис Карасев, генеральный директор Центра перспективных технологий ТМХ: «В рамках стартап-платформы ТМХ “TMH: New Vision” мы планируем найти инновации, позволяющие повысить конкурентоспособность перспективных продуктов компании. Интересны готовые продукты и новые сервисы, которые можно уже сейчас интегрировать в современные поезда “Москва-2020”, “Дейна”, “Иволга”. Будем анализировать технологии для применения в новых поколениях поездов метро ТМХ и предложим их пассажирам с 2024 г.».