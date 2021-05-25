«Ростелеком» внедрил систему анализа данных на базе программного комплекса «Форсайт. Аналитическая платформа»

«Ростелеком», российский интегрированный провайдер цифровых услуг и сервисов, внедрил систему контроля и детального анализа показателей в сфере межоператорских услуг связи, разработанную на базе программного комплекса «Форсайт. Аналитическая платформа». Ее использование позволит оптимизировать модель взаимодействия с операторами связи.

С помощью новой системы «Ростелеком» смог выполнить комплексный анализ показателей сегмента B2O. Специальный инструмент контроля тенденций и отклонений прохождения трафика позволяет формировать аналитическую отчетность, строить прогнозы с учетом сезонных и иных колебаний. Отчет формируется по различным параметрам: филиалам, видам финансовых услуг, контрагентам, договорам. Предусмотрена возможность графического сопоставления данных в динамике за несколько лет.

Система также умеет строить прогнозы на основе исторических трендов и факторов, формировать аналитику перераспределения трафика по кластеру номеров и отчеты по международному доходному трафику с детализацией по контрагентам. Благодаря возможностям программного комплекса «Форсайт. Аналитическая платформа» в области Self-Service BI-заказчики могут самостоятельно создавать аналитическую отчетность.

Решение обеспечивает одновременную работу с системой 100 пользователей, обрабатывая десятки миллиардов строк данных, предоставляет оперативный доступ к нужной информации и сохраняет высокую производительность при выполнении сложных расчетов (возможность анализа данных с учетом 30 показателей, 50 измерений).

«В прошлом году в “Ростелекоме” в промышленную эксплуатацию была передана система аналитической отчетности B2O, содержащая данные, используемые для выявления нелегитимных схем пропуска трафика, контроля эффективности тарифной политики, принятия оперативных бизнес-решений. Требовался современный инструмент визуализации данных, обладающий широкими возможностями моделирования и прогнозирования. Выбирали из отечественных разработок, включенных в реестр отечественного ПО. Платформа “Форсайт” успешно справляется с поставленными задачами: она формирует выборку в режиме конструктора произвольных отчетов, за счет визуализации данных помогает выявлять всплески и падения продаваемых и потребляемых услуг, а также сокращает временные затраты на подготовку отчетности, прогнозов и планирования», — сказал директор департамента поддержки продаж B2O «Ростелекома» Александр Астафьев.

«Мы активно внедряем отечественные и open-source продукты для управления данными. Во-первых, это способ минимизировать финансовые риски компании. Курс валюты не стабилен, как и привязанная к нему стоимость приобретения лицензий и технической поддержки решений. Во-вторых, такой подход позволяет эффективнее использовать имеющийся бюджет, не жертвуя качеством аналитических продуктов для наших бизнес-заказчиков. В-третьих, “Ростелеком” должен обеспечивать исполнение KPI в рамках программы импортозамещения. Аналитическая платформа “Форсайт” — хороший представитель отечественного рынка — их технологии уже достаточно зрелые, чтобы закрывать потребности нашей корпорации», — рассказал директор по управлению данными «Ростелекома» Сергей Носов.