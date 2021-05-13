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Виртуальная инфраструктура «Т1 Cloud» поддерживает работу партнеров компании «Агротрак»

Интеграция Инфраструктура Облака

Облачный провайдер «Т1 Cloud» и компания «Агротрак», объявили о начале сотрудничества.

В рамках договоренностей для компании «Агротрак» была развёрнута виртуальная инфраструктура на базе платформы Vmware с высокопроизводительным процессором Intel Xeon 3,1 ГГц, специально предназначенным для особо требовательных приложений и высоких нагрузок. Для обеспечения заказчику надежной бесперебойной связи был настроен резервированный доступ в интернет.

«У нашей компании есть партнеры в России и в Казахстане, мы работаем на терминальной ферме, и для нас было важно, чтобы отклик был приемлемым и для российских, и для казахстанских пользователей. Мы приняли решение мигрировать в облако для того, чтобы пользователи из Казахстана и РФ имели равные возможности в работе, а также для обеспечения наилучшей доступности наших сервисов. При выборе подрядчика для нас были важны: надежность, репутация и гибкий подход к клиенту. Команда «Т1 Cloud» продемонстрировала готовность идти навстречу нашим потребностям: миграция нашей инфраструктуры в облако была проведена оперативно, в выходные дни. И мы подтверждаем, что «Т1 Cloud» оказывает поддержку в режиме 24/7», – отметил Дмитрий Рябыкин, ИТ-архитектор компании «Агротрак».

«В модели IaaS мы предоставляем в аренду легко масштабируемые вычислительные мощности. Наше оборудование и компетенции позволяют быстро перейти к развертыванию виртуальных машин благодаря библиотеке готовых шаблонов с предустановленными операционной системой и прикладным ПО, включая возможность загрузки своего ISO-образа. Заказчик получает возможность управлять своими бизнес-приложениями, данными и сервисами в режиме реального времени, а наши специалисты осуществляют поддержку и администрирование обеспечивающей инфраструктуры. Мы гарантируем доступность своей услуги на 99,95% – не более 21 минуты простоя в месяц – и берем на себя финансовые обязательства за превышение указанного времени простоя», – сказал Михаил Блинов, руководитель облачного провайдера «Т1 Cloud».

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