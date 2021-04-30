«Сименс» представила промышленную точку доступа стандарта Wi-Fi 6 для «Индустрии 4.0»

«Сименс» расширяет портфель сетевых компонентов для промышленных беспроводных сетей WLAN. Компания представила новый клиентский модуль Scalance WUM766-1 – первый промышленный клиентский модуль на рынке, который соответствует последнему стандарту беспроводной локальной сети IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), обеспечивая надежную и высокопроизводительную беспроводную связь. Объединив этот модуль с новыми точками доступа Scalance WAM766-1, клиенты теперь могут внедрять решения дополненной реальности или дистанционно управлять кранами, приближая создание «Индустрии 4.0».

При гарантированной скорости передачи данных 1201 Мбит/с, точки доступа могут связывать большое количество мобильных устройств в ограниченном пространстве, например, системы шаттлов во внутренней логистике.

Сетевые компоненты также могут использоваться вне шкафов автоматизации, например, для организации связи на ж/д транспорте или во взрывоопасных зонах. Это стало возможным благодаря отраслевым допускам, а также компактной и прочной конструкции со степенью защиты IP65. Определенные мобильные устройства в сетях также можно деактивировать с помощью функции спящего режима через цифровой интерфейс ввода – вывода. Это помогает сэкономить электроэнергию и продлить срок службы и цикл обслуживания мобильных устройств с питанием от батареи, подключенных через WLAN. Такой подход повышает энергоэффетивность при работе с транспортными средствами с автоматическим управлением (AGV), а также обеспечивает ряд других преимуществ.

Новые точки доступа и клиентские модули также будут оснащены дополнительной промышленной функцией iPRP (Industrial Parallel Redundancy Protocol), предназначенной для резервирования беспроводной передачи данных через WLAN, что обеспечивает надежную беспроводную связь и максимальную доступность для критически важных приложений. Эту функцию можно включить с помощью модуля CLP – он также позволяет легко заменять устройства в полевых условиях, поскольку сохраняет конфигурацию и просто передает ее на заменяющее устройство при повторном подключении.